Das war der zweite Rückschlag in Folge für die SG Westum/Löhndorf: Nach dem 1:5 in Weitersburg verlor die SG diesmal zu Hause gegen den TuS Ahbach mit 0:7.
Nachdem die SG Westum/Löhndorf schon in der Vorwoche beim 1:5 in Weitersburg eine derbe Pleite einstecken musste, erwischte es die Kombinierten im Heimspiel der Fußball-Bezirksliga Mitte gegen den TuS Ahbach noch schlimmer. Am Ende stand eine 0:7 (0:3)-Klatsche zu Buche, bei der sich Gästeakteur Leon Nahrings gleich viermal in die Torschützenliste eintrug.