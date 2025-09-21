0:7 gegen TuS Ahbach Für die SG Westum/Löhndorf gibt’s die nächste Pleite Daniel Fischer 21.09.2025, 20:21 Uhr

i Das war bitter für die SG Westum/Löhndorf (am Ball mit Lukas Nachtsheim): Gegen den TuS Ahbach gab es ein 0:7. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Das war der zweite Rückschlag in Folge für die SG Westum/Löhndorf: Nach dem 1:5 in Weitersburg verlor die SG diesmal zu Hause gegen den TuS Ahbach mit 0:7.

Nachdem die SG Westum/Löhndorf schon in der Vorwoche beim 1:5 in Weitersburg eine derbe Pleite einstecken musste, erwischte es die Kombinierten im Heimspiel der Fußball-Bezirksliga Mitte gegen den TuS Ahbach noch schlimmer. Am Ende stand eine 0:7 (0:3)-Klatsche zu Buche, bei der sich Gästeakteur Leon Nahrings gleich viermal in die Torschützenliste eintrug.







Artikel teilen

Artikel teilen