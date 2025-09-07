Es läuft weiter perfekt für den TuS Mayen in der Bezirksliga Mitte. Gegen Schlusslicht FC Urbar lösten die Eifeler ihre Aufgabe nicht glanzvoll, aber souverän.

Alles bleibt beim Alten in der Fußball-Bezirksliga Mitte. Am Samstagnachmittag hat Spitzenreiter TuS Mayen auch sein fünftes Ligaspiel gewonnen, die Gäste des FC Urbar müssen dagegen weiter auf ihren ersten Punktgewinn warten. Im Mayener Nettetalstadion ebneten zwei frühe Tore in der Anfangsviertelstunde den Hausherren den Weg zum Heimerfolg, am Ende stand ein 3:0 (2:0)-Sieg zu Buche, aus dem auch Schlusslicht Urbar einige positive Dinge herausziehen konnte.

Der Beginn der Partie ließ jedoch aus Sicht des Aufsteigers nichts Gutes verheißen. Angeführt von Geburtstagskind Kaan Öztürk, der besonders motiviert war, ging der TuS Mayen bereits in der siebten Minute in Führung. Öztürk setzte sich über rechts durch und brachte den Ball gefährlich in die Urbarer Gefahrenzone. Walid Hanioui verpasste noch, dahinter drückte dann aber Leon Kohlhaas den Ball über die Linie.

Geburtstagskind Kaan Öztürk bereitet auch das zweite Tor vor

Beim zweiten Tor war ebenfalls Öztürk der Auslöser, denn nach einem Foul an ihm verwandelte Marcel Löhr den fälligen Strafstoß sicher zum 2:0 (11.). Bei dieser Szene verletzte sich Öztürk allerdings an der Rippe, wodurch nicht nur sein Arbeitstag beendet war, sondern für einige Zeit auch die Mayener Offensivbemühungen.

Die Gäste konnten sich etwas freischwimmen und wären kurz vor der Pause durch Ivan Serdarusic beinahe zum Anschlusstreffer gekommen. TuS-Schlussmann Dominik Klein sowie Tim Oliver GIlles und Löhr verhinderten den Einschlag aber gerade noch so im Verbund. „Mit der letzten halben Stunde der ersten Hälfte war ich überhaupt nicht einverstanden, und das hat die Mannschaft in der Pause auch gesagt bekommen. Danach konnten wir uns wieder ein wenig steigern, haben es aber verpasst, das erlösende 3:0 zu markieren“, urteilte Mayens Trainer Marc Steil.

Im zweiten Durchgang blieb die Begegnung bis in die Schlussphase offen. Richtig spannend hätte es werden können, wenn der Kopfball von Urbars Andreas Hoffmann nicht an den Pfosten, sondern im TuS-Gehäuse gelandet wäre (83.). So war es erneut TuS-Kapitän Löhr vorbehalten, mit einem Freistoß aus rund 40 Metern den 3:0-Endstand in der dritten Minute der Nachspielzeit herzustellen.

FC-Coach Gökan Bigün, der aufgrund von anhaltenden Personalproblemen selbst 25 Minuten auf dem Feld mitwirkte, sah zumindest einen Fortschritt bei seinem Team: „Wir haben die geforderte Reaktion auf das 0:7-Debakel gegen Mörschbach gezeigt. Da uns aber immer noch eine ganze Reihe an wichtigen Spielern aus unterschiedlichen Gründen fehlt, müssen wir uns weiter gedulden.“

Derweil resümierte Steil: „Gegen Mülheim II wird uns eine solche Leistung mit Sicherheit nicht reichen. Man muss der Mannschaft aber auch eine etwas schlechtere Leistung nach fünf Siegen in Folge zugestehen. Jetzt gilt es, in der Trainingswoche wieder hochzufahren.“

TuS Mayen – FC Urbar 3:0 (2:0)

TuS Mayen: Klein – Cabello, Gilles, Löhr, K. Öztürk (15. Dido), Taskov (89. Müller), Kurogjan (88. Kohl), Kohlhaas (90. T. Öztürk), Krechel, Hanioui, Feiler (71. Mol).

FC Urbar: Weißenborn – Serdarusic, Yüksel, Heimen (63. Hofmann), Krings, Parschau (69. Bigün), Xhaferi, Burg, Knebel, Holzem, Wehner (63. Hondrich).

Schiedsrichter: David Härtel (Braunshorn). Zuschauer: 180.Torfolge: 1:0 Leon Kohlhaas (7.), 2:0, 3:0 Marcel Löhr (11. Foulelfmeter., 90.+3).