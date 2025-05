Geht doch was für die SG Maifeld-Elztal im Kampf um den Klassenerhalt? Ein Heimsieg gegen den bereits abgestiegenen TuS Rheinböllen wäre dafür auf jeden Fall nötig.

Zwei Siege binnen vier Tagen haben die Chancen der SG Maifeld-Elztal auf den Klassenverbleib in der Bezirksliga Mitte aufrecht erhalten. Vier Spieltage vor Saisonende beträgt der Rückstand auf den SSV Boppard auf dem ersten Nichtabstiegsplatz noch fünf Zähler. Die Bopparder haben allerdings auch noch zwei Nachholspiele zu absolvieren. Und dazwischen rangiert auch die formstarke Mülheimer Reserve. Die Maifelder wollen ihre volle Konzentration zunächst nur auf das Heimspiel am Samstag (17.30 Uhr) gegen Schlusslicht TuS Rheinböllen legen.

„Vielleicht können wir danach, bei einem Sieg, noch einmal über die theoretischen Chancen sprechen. Eigentlich ist klar, dass wir noch vier Siege bräuchten, um ein Wörtchen mitzusprechen. Von daher lassen wir das Gerede um den Nichtabstieg mal außen vor“, sagt Maifeld-Coach Daniel Fischer. Aber zumindest haben die zwei Erfolge, gegen Anadolu und die Ahrweiler Reserve, die Stimmung auf dem Maifeld deutlich gehoben. „Siege sind eben durch nichts zu ersetzen, vor allem nach so einer langen Durststrecke. Und wir werden alles daran setzen nachzulegen“, so Fischer.

Problem: Torwart Geißler fällt aus

Doch auch gegen die Hunsrücker, deren Abstieg bereits besiegelt ist, wird es wohl nicht so einfach. Denn die Maifelder plagen personelle Probleme. Vor allem im Tor: Florian Geisler, die Nummer eins der SG, zog sich einen Muskelfaseriss zu und fällt aus. Auch die Reservekeeper Mark Schweitzer und Luca Köhnen stehen nicht zur Verfügung. Aus der dritte Mannschaft der Maifelder rückt somit Dennis Otto auf. Und auch im Feld fehlen Stammkräfte. Niclas Lohn, Johannes Max und auch Luca Gersabeck fallen aus. „Wir werden insgesamt etwas improvisieren müssen“, sagt Fischer. Das Hinspiel ging mit 2:0 an die Hunsrücker. Fischer hat Respekt vor dem Schlusslicht: „Das ist eigentlich eine grundsolide Mannschaft, die natürlich auch noch Erfolgserlebnisse will. Wir werden uns strecken müssen.“