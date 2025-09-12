Vor der Tradition des TuS Oberwinter zeigt der HSV Neuwied Respekt, doch für übertriebene Ehrfurcht gibt es keinen Grund. Das Team von Stefan Fink hat drei Punkte mehr als die Gastgeber und will seinen Vorsprung möglichst verdoppeln.

„Oberwinter ist eine Traditionsmannschaft im Rheinland“, betont Stefan Fink, der Trainer des HSV Neuwied, und ergänzt: „Wir freuen uns auf das Auswärtsspiel bei so einem großen Verein.“ Für beide Seiten bedeutet die Partie am Sonntag (14.30 Uhr) in der Bezirksliga Mitte Neuland, bislang haben sich die Wege des HSV und des TuS in Pflichtspielen nicht gekreuzt. Was auf sein Team zukommt, weiß Fink trotzdem recht genau: „Wir erwarten wieder ein Spiel auf Augenhöhe, in dem Kleinigkeiten den Ausschlag in die ein oder andere Richtung geben werden.“

Rückkehrer sorgen für noch mehr Alternativen

Nimmt man die Tabelle zum Maßstab, hilft Oberwinter die angesprochene Tradition aktuell nicht. Als Vorletzter wartet der TuS auf den ersten Sieg, mit zwei Zählern aus fünf Spielen liegen die Gastgeber drei Punkte und drei Plätze hinter den Neuwiedern. Bei denen ist die Stimmung gut, auch wenn der einzige Sieg (3:0 gegen Aufsteiger Urbar) drei Wochen zurückliegt. „Wir haben eine tolle Trainingsbeteiligung und arbeiten intensiv an unseren Abläufen“, berichtet der HSV-Coach. „Eine Mannschaft, die so arbeitet, muss sich einfach auf dem Feld mit drei Punkten belohnen.“ Durch die Rückkehr der beiden Urlauber Matthias Fink und Yannick Engel habe er in seinem „ohnehin schon gut besetzten Kader nochmal mehr Alternativen“, sagt Fink. Auch Sascha Kaiser steht nach seiner Sperre wieder zur Verfügung.

Unzufriedenheit beim Gegner

Bei Oberwinter macht Trainer Mario Brötz nach der jüngsten 0:4-Niederlage beim SV Untermosel keinen Hehl aus seiner Unzufriedenheit: „Die Art und Weise, der Umgang untereinander, das hat mir letzte Woche überhaupt nicht gefallen. Das geht so nicht, und das wurde klar angesprochen. Das muss sich ändern, sonst wird es schwer. Spielerisch war es für die Umstände in Ordnung.“ Der TuS war beim Vorjahresdritten erneut ersatzgeschwächt mit nur zwei Wechseloptionen. Dies werde sich am Sonntag auf jeden Fall verbessern. Kadir Mete Begen, Melih Taha Begen, Max Küpper und Damir Murselovic sind zurück im Kader.