Tor wie aus Trainingslehrbuch Feste Franz bleibt für Anadolu eine Festung Lutz Klattenberg 12.10.2025, 19:25 Uhr

Fußball-Bezirksligist SV Anadolu Spor Koblenz bleibt auf der Feste Franz in Lützel eine Macht, daran konnte auch der HSV Neuwied nichts ändern.

Sechstes Heimspiel auf dem Hartplatz der Feste Franz in Lützel, sechster Sieg für den SV Anadolu Spor Koblenz. Die Mannschaft von Trainer Fatih Sözen bezwang den HSV Neuwied nach Leistungssteigerung im zweiten Durchgang mit 2:0 (0:0). In der Tabelle der Fußall-Bezirksliga Mitte verbesserten sich die Koblenzer um einen Rang auf den fünften Platz, der HSV bleibt in der Abstiegszone auf Platz 14.







