Der HSV Neuwied ist neu in der Fußball-Bezirksliga Mitte. Beim Auftaktspiel gegen den FC Germania Metternich verkaufte er sich lange gut, doch ein Dreierpack von Metternich-Stürmer Yannik Felber entschied die Partie.

Neuwied. Für den HSV Neuwied hat die Reise ins Neuland Bezirksliga Mitte am Sonntagnachmittag mit einer 1:3 (1:1)-Niederlage gegen den FC Germania Metternich begonnen. Für den Heimatsportverein gab es im Rhein-Wied-Stadion zwar keine Punkte, aber Trainer Stefan Fink hatte keinen großen Grund, kritisch mit seinem Team ins Gericht zu gehen. „Wir haben das gegen eine Spitzenmannschaft sehr, sehr ordentlich gemacht. Wenn man gegen Metternich den Ausgleich zum 1:1 durch einen gegnerischen Konter kassiert, dann zeigt das, dass wir mutig gespielt und uns nicht versteckt haben“, schlussfolgerte der ehemalige Torhüter.

Metternichs Coach Leo de Sousa hatte sich das HSV-Vorbereitungsspiel gegen den FV Rübenach vor Ort angeschaut, um den Übersiedler aus der Ost-Staffel besser analysieren zu können. Nach dem Sieg gab de Sousa zu, dass die Deichstädter ihn doch etwas überrascht hatten, weil sie deutlich forscher anliefen als erwartet.

In der ersten halben Stunde hatte die Germania aufgrund technischer Fehler viele Ballverluste. In diese Phase fiel auch das 1:0 für den HSV durch Marius Christ, dessen Flanke von der linken Seite sich überraschend für Gäste-Schlussmann Marcel Kemper in Richtung des kurzen Pfostens und schließlich ins Tor senkte (26.). Vor dem Treffer köpfte der frei zum Abschluss kommende André Jean Francois den Ball in Kempers Arme, bei einem Zwei-gegen-Eins-Konter schob Sebastian Seemann den Ball nach Sascha Kaisers Ablage am Ziel vorbei. Neuwied hätte höher führen können.

Für Metternich verzeichnete Fabien Fries zwei gefährliche Abschlüsse, Yannik Felber glich nach einer halben Stunde zum 1:1 aus. Über die Stationen Roman Wiese und Fries kam der Ball zu Felber, der seinen ersten von drei Treffern erzielte (32.). Die Sturmspitze wurde zum Matchwinner für die effektiven Gäste aus der Kaul. Nach einem Eckstoß Carsten Wans‘ aus für die Neuwieder abseitsverdächtiger Position (66.) und Wieses Vorlage (86.) erzielte Felber im zweiten Durchgang die Tore zum 1:2 und 1:3. Zuvor hatten der Fink-Elf bei einem Kaiser-Kopfball nur wenige Zentimeter zur erneuten Führung gefehlt.

„Aus dem Spiel heraus haben wir vieles gut wegverteidigt“, kommentierte de Sousa, der mit dem Ergebnis zufrieden war, spielerisch aber noch Luft nach oben sieht. Überraschend kommt das für ihn nicht, denn: „Wir haben in der vergangenen Woche nur mit zwölf Spielern trainiert. Heute mussten wir einige Jungs positionsfremd einsetzen und etwas experimentieren.“

150 Zuschauer sahen eine Begegnung zwischen zwei Teams, die Fußball spielen wollten und den Weg nach vorne suchten. „Metternich war heute die effektivere Mannschaft. Deshalb haben sie gewonnen. Für uns war ein Punkt auf jeden Fall drin“, sagte Fink. Am kommenden Samstag gibt’s den nächsten Anlauf, wenn das Neuland weiter erkundet wird. Dann mit einem Auswärtsspiel in Üxheim beim TuS Ahbach.

HSV Neuwied – FC Germania Metternich 1:3 (1:1)

Neuwied: Buchner – Fensterseifer, C. Fink (86. Hardt), Jean Francois – Christ (81. Trovato), Engel, Finkenbusch, Goßler – Kaiser, M. Fink (63. Landi) – Seemann (63. Triesch). Metternich: Kemper – Brittner (78. Kimmel), Wans, Hankammer, Wiese – Strazzeri (63. Seitz), Trieb (88. Reifferscheid), Stieffenhofer (46. Heyer), Vogt – Fries – Felber. Schiedsrichter: Jan Bernstädt (Plaidt). Zuschauer: 150. Tore: 1:0 Marius Christ (26.), 1:1, 1:2, 1:3 alle Yannik Felber (32., 66., 86.).