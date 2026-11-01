2:2-Unentschieden in Koblenz
FCEK-Reserve macht 0:2-Rückstand bei Anadolu wett
Anadolus Toptorschütze Huseyin Karalalek kam gegen den FC Emmelshausen-Karbach II erst in der zweiten Hälfte beim Stand von 2:1
Anadolus Toptorschütze Huseyin Karalalek kam gegen den FC Emmelshausen-Karbach II erst in der zweiten Hälfte beim Stand von 2:1 ins Spiel. Ein Tor gelang ihm nicht, dafür den Gästen kurz vor Schluss zum 2:2-Ausgleich.
Wolfgang Heil

Spannung in der Bezirksliga Mitte: Ein packendes 2:2-Remis, in dem Anadolu Koblenz und Emmelshausen mit verpassten Chancen haderten, lässt beide Teams im Tabellenmittelfeld stagnieren. Ein Wechselbad der Gefühle auf beiden Seiten.

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Mit einem 2:2 (2:1)-Unentschieden haben sich Anadolu Koblenz und der FC Emmelshausen-Karbach II auf der Schmitzers Wiese getrennt. Ein Remis, das beide Seiten anschließend eher als Niederlage verbuchen wollten und im Tabellenmittelfeld der Fußball-Bezirksliga Mitte beiderseits auch keinen größeren Sprung zulässt.
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