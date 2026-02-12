Tests der SIM-Bezirksligisten FCEK II siegt 8:0, Oberwesel muss sich mit 3:3 begnügen Michael Bongard 12.02.2026, 11:31 Uhr

i Bezirksliga-Abstiegskandidat SG Viertäler Oberwesel um (von links) Jona Gellings, Tim Jäckel und Valentino Musa kassierte im Testspiel in Winzberg gegen A-Klässler SG Vorderhunsrück noch spät den 3:3-Ausgleich. Mark Dieler

Emmelshausen-Karbach II feierte wieder einen hohen Testspielsieg, Viertäler Oberwesel kassierte spät den Ausgleich und Mörschbach testet am Freitag – so läuft es bei den Rhein-Hunsrücker Bezirksligisten.

So ist der „Testspiel-Stand der Dinge“ bei den drei Rhein-Hunsrücker Fußball-Bezirksligisten:FC Emmelshausen-Karbach II: Der Bezirksliga-Tabellensechste schenkte einem unterklassigen Gegner wieder acht Stück ein. Nach dem 8:2 gegen A-Klasse-Schlusslicht SC Weiler schlug der FCEK II in Emmelshausen den B-Klasse-Tabellenzweiten SG Oppenhausen/Nörtershausen mit 8:0 (2:0).







