Derby in Emmelshausen FCEK II: Mit Wimmer und Willrich gegen Mörschbach 26.09.2025, 14:50 Uhr

i Emmelshausen-Karbachs Kevin Leidig (in Blau) steht vor seinem 111. Oberligaspiel, eventuell kommt er am Samstag (15 Uhr) gegen den FV Diefflen als Joker. Danach (18 Uhr) soll Leidig für den FCEK II im Bezirksliga-Derby gegen Mörschbach mitmischen. Leidig hatte die Vorbereitung und die ersten Wochen in der Saison krankheitsbedingt verpasst und soll nun mit Spielzeit in der Reserve, wie zuletzt beim 2:1 in Neuwied (Foto), wieder ans Oberliga-Team herangeführt werden. René Weiss

Wimmer, Willrich, Leidig und eventuell Zahnen: Der FC Emmelshausen-Karbach II geht am Samstag (18 Uhr) ordentlich verstärkt ins Rhein-Hunsrück-Derby in der Bezirksliga Mitte gegen die SG Mörschbach. Den Gästen droht ein harter Herbst.

Rhein-Hunsrück-Derby in Emmelshausen: Der Tabellensiebte FC Emmelshausen-Karbach II (elf Punkte) begrüßt am Samstag um 18 Uhr den Neunten SG Mörschbach/Liebshausen/Argenthal (acht Zähler) zum Lokalduell. Für die Gäste könnte es der Beginn einer wenig ertragreichen Herbstzeit werden.







