Derby in Emmelshausen
FCEK II: Mit Wimmer und Willrich gegen Mörschbach
Emmelshausen-Karbachs Kevin Leidig (in Blau) steht vor seinem 111. Oberligaspiel, eventuell kommt er am Samstag (15 Uhr) gegen den FV Diefflen als Joker. Danach (18 Uhr) soll Leidig für den FCEK II im Bezirksliga-Derby gegen Mörschbach mitmischen. Leidig hatte die Vorbereitung und die ersten Wochen in der Saison krankheitsbedingt verpasst und soll nun mit Spielzeit in der Reserve, wie zuletzt beim 2:1 in Neuwied (Foto), wieder ans Oberliga-Team herangeführt werden.
René Weiss

Wimmer, Willrich, Leidig und eventuell Zahnen: Der FC Emmelshausen-Karbach II geht am Samstag (18 Uhr) ordentlich verstärkt ins Rhein-Hunsrück-Derby in der Bezirksliga Mitte gegen die SG Mörschbach. Den Gästen droht ein harter Herbst.

Lesezeit 2 Minuten
Rhein-Hunsrück-Derby in Emmelshausen: Der Tabellensiebte FC Emmelshausen-Karbach II (elf Punkte) begrüßt am Samstag um 18 Uhr den Neunten SG Mörschbach/Liebshausen/Argenthal (acht Zähler) zum Lokalduell. Für die Gäste könnte es der Beginn einer wenig ertragreichen Herbstzeit werden.

Ressort und Schlagwörter

Bezirksliga MitteSport

Top-News aus dem Sport