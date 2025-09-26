Wimmer, Willrich, Leidig und eventuell Zahnen: Der FC Emmelshausen-Karbach II geht am Samstag (18 Uhr) ordentlich verstärkt ins Rhein-Hunsrück-Derby in der Bezirksliga Mitte gegen die SG Mörschbach. Den Gästen droht ein harter Herbst.
Lesezeit 2 Minuten
Rhein-Hunsrück-Derby in Emmelshausen: Der Tabellensiebte FC Emmelshausen-Karbach II (elf Punkte) begrüßt am Samstag um 18 Uhr den Neunten SG Mörschbach/Liebshausen/Argenthal (acht Zähler) zum Lokalduell. Für die Gäste könnte es der Beginn einer wenig ertragreichen Herbstzeit werden.