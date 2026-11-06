In der Vorsaison hat Emmelshausen-Karbach II gegen Augst Eitelborn beim 2:2 auswärts und beim 1:5 daheim nicht gewinnen können. Jetzt stehen die Chancen auf einen Sieg gut, denn der FCEK II ist das heimstärkste Team der Bezirksliga Mitte.
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Vorletzter Spieltag in der Hinrunde in der Fußball-Bezirksliga Mitte: Der Tabellensechste FC Emmelshausen-Karbach II (20 Punkte) kann mit einem Heimsieg am Sonntag (15 Uhr) in Emmelshausen ganz nahe an den Dritten SG Augst Eitelborn (24 Zähler) heranrücken.