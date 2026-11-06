Weiter daheim eine Macht? FCEK II kann dem Dritten SG Augst auf die Pelle rücken Michael Bongard 06.11.2026, 09:00 Uhr

i Für Florian Jannke (in Weiß, hier im Zweikampf mit Rübenachs Stürmer Pape Amath Top) und seinen FC Emmelshausen-Karbach II besteht am Sonntag (15 Uhr) die Chance, mit einem Heimsieg gegen den Tabellendritten SG Augst Eitelborn in die Spitzengruppe zu springen. hjs-Foto

In der Vorsaison hat Emmelshausen-Karbach II gegen Augst Eitelborn beim 2:2 auswärts und beim 1:5 daheim nicht gewinnen können. Jetzt stehen die Chancen auf einen Sieg gut, denn der FCEK II ist das heimstärkste Team der Bezirksliga Mitte.

Vorletzter Spieltag in der Hinrunde in der Fußball-Bezirksliga Mitte: Der Tabellensechste FC Emmelshausen-Karbach II (20 Punkte) kann mit einem Heimsieg am Sonntag (15 Uhr) in Emmelshausen ganz nahe an den Dritten SG Augst Eitelborn (24 Zähler) heranrücken.







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