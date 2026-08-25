Der FC Emmelshausen-Karbach II kann mit einem Sieg beim Aufsteiger SG Maifeld-Elztal am Mittwoch um 20 Uhr auf der Elztaler „Alm“ in Gering-Kollig die Tabellenführung in der Bezirksliga Mitte zumindest bis Freitag übernehmen.
Lesezeit 1 Minute
Auch der vierte Spieltag der Fußball-Bezirksliga Mitte wird unter der Woche mit einem Spiel mit Beteiligung des FC Emmelshausen-Karbach II eröffnet: Der FCEK II kann mit einem Sieg beim Aufsteiger SG Maifeld-Elztal am Mittwoch um 20 Uhr auf der Elztaler „Alm“ in Gering-Kollig die Tabellenführung übernehmen.