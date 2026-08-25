Vorgezogenes Bezirksliga-Spiel FCEK II kann auf der „Alm“ Tabellenführung übernehmen Michael Bongard 25.08.2026, 15:00 Uhr

i Auf Ahmed Cheriff Midjiyawa (in Weiß, am Ball) muss der FC Emmelshausen-Karbach II am Mittwoch (20 Uhr) in Gering-Kollig bei der SG Maifeld-Elztal aus privaten Gründen (Urlaub) verzichten. hjs-Foto

Der FC Emmelshausen-Karbach II kann mit einem Sieg beim Aufsteiger SG Maifeld-Elztal am Mittwoch um 20 Uhr auf der Elztaler „Alm“ in Gering-Kollig die Tabellenführung in der Bezirksliga Mitte zumindest bis Freitag übernehmen.

Auch der vierte Spieltag der Fußball-Bezirksliga Mitte wird unter der Woche mit einem Spiel mit Beteiligung des FC Emmelshausen-Karbach II eröffnet: Der FCEK II kann mit einem Sieg beim Aufsteiger SG Maifeld-Elztal am Mittwoch um 20 Uhr auf der Elztaler „Alm“ in Gering-Kollig die Tabellenführung übernehmen.







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