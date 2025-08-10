Nach der viel beachteten Fusion haben die beiden frisch vereinten Koalitionäre des FC Emmelshausen-Karbach II in der Fußball-Bezirksliga Mitte gleich das saisonale Premierenspiel gegen den TuS Oberwinter mit 2:1 (0:1) gewonnen. 150 neugierige Zuschauer kamen trotz sonnigen Badewetters nach Emmelshausen, um sich die spielende Neu-Formation der Zweitvertretung anzusehen, bei der mit Marian Kunz, Ufuk Kömesögütlü, Julian Gasper, Jan Engels und Deniz Özcep fünf Akteure aus dem Oberliga-Kader mitwirkten.

„Es war so ein wichtiger Sieg“, freute sich FCEK-Co-Trainer Uli Feldheiser: „Und wir waren zum Schluss die überlegene Mannschaft. Ein gewaltiges Erlebnis.“ Als der TuS Oberwinter im Mai das vorläufig letzte Mal in Emmelshausen zu Gast war und damals noch gegen den TSV spielte, stand es final 5:0 für die Elf aus der Nähe von Bonn. Dieses Mal aber wurde die „Win-win-Situation“ aus dem Zusammenschluss auch gleich auf den Kunstrasenplatz übertragen: Statt Sommerfußball wurde den Fans eine engagierte, gutklassige Partie angeboten, die zunächst aber ohne zählbare Abschlüsse blieb. So auch in der 33. Minute, als ein Kopfball des starken TuS-Kapitäns Mirco Kroll unten am rechten Pfosten sehr knapp vorbeiging.

Alhaj und Auer krönen das Powerplay des FCEK II

Nach der 0:0-Halbzeitbilanz wurde der FC zunehmend spielbestimmender, aber das Führungstor in der 61. Spielminute fiel für Oberwinter: Lulzim Neziri überwand den chancenlosen FC-Torhüter Mathias Tigges mit einem satten halbhoch platzierten Schuss in den linken Winkel. Mit den eingewechselten Stürmern Mohamad Alhaj (63.) und Alexander Auer (78.) trafen die Gastgeber die richtigen Personal-Entscheidungen, um den Rückstand zu korrigieren: Alhaj (72.) staubte eine Linksaußen-Hereingabe von Florian Jannke kurz vor dem Tor im Fallen ab und Auer traf per kraftvollen Kopfball aus kurzer Distanz führungsgerecht und zum Premierensieg für die Vorderhunsrücker (90.+1).

„Ich freue mich so für die Jungs, sie haben es wirklich verdient“, gab es allerhöchstes Lob von Feldheiser für seine Matchwinner, die das lange Powerplay von Emmelshausen-Karbach II doch noch krönten, nachdem die Überlegenheit lange Zeit von Chancenwucher geprägt war. Ein Beispiel: Bei einem gewaltigen Latten-Pfosten-Knaller, bei dem Gäste-Keeper Niklas Nett keine Chance gehabt hätte, schepperte es in der 54. Minute nach einem Gewaltschuss von Nikoll Suliq.

„Der Sieg geht in Ordnung. Sie haben halt mehr für das Spiel getan.“

Max Möllers, Co-Trainer TuS Oberwinter

„Der Sieg geht in Ordnung“, sagte Oberwinters Co-Trainer Max Möllers, der den in Holland urlaubenden Chef-Coach Mario Brötz vertrat, bedrückt und enttäuscht: „Sie haben halt mehr für das Spiel getan. Wir hätten unsere Chancen besser nutzen sollen.“ Nachdem der FCEK II bereits das letzte Vorbereitungsspiel gegen den Ligakonkurrenten SG 2000 Mülheim-Kärlich II deutlich mit 6:1 gewonnen hatte, setzte sich der Sieg-Trend auch zum Ligastart gegen den TuS Oberwinter fort.

FC Emmelshausen-Karbach II – TuS Oberwinter 2:1 (0:0)

Emmelshausen-Karbach II: Tigges – Boos, Kasper, D. Kunz, Özcep, Gasper, Jannke, Suliq (63. Alhaj), Engels (69. Wunderlich), Kömesögütlü (78. Auer), M. Kunz.

Oberwinter: Nett – Koll, Harst, Neziri, Spahn, Hbib, Blohm, Murselovic, Ibrahim, K. Begen, M. Begen.

Schiedsrichter: Paul Volk (Arzheim).

Zuschauer: 150.

Tore: 0:1 Neziri (61.), 1:1 Alhaj (72.), 2:1 Auer (90.+1).