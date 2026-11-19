Vierter gegen Sechster ist in der „eng getakteten“ Bezirksliga ein Topspiel – der SV Oberzissen trifft zum Rückrundenauftakt auf den FC Emmelshausen-Karbach II. Die Gäste reisen mit Sorgen im Gepäck an.
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Die Rückrunde in der Fußball-Bezirksliga Mitte beginnt mit einem Topspiel: Der Tabellenvierte SV Oberzissen (27 Punkte) trifft am Sonntag (15.30 Uhr) auf den Sechsten FC Emmelshausen-Karbach II (26 Zähler). Die Heimstärke spricht für Oberzissen (sieben Heimspiele, sechs Siege, nur ein 0:0 gegen Anadolu), zudem hat der FCEK II, der beim 3:2 bei Rot-Weiss Koblenz II den Auswärtsfluch brach und den ersten Dreier in der Fremde einfuhr, zum ersten ...