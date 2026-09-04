Das könnte ein heißer Tanz bei der Rückkehr auf den Emmelshausener Kunstrasen werden: Der FC Emmelshausen-Karbach II empfängt am Sonntag (15 Uhr) den Titelkandidaten FC Metternich.
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Das ging doch ziemlich schnell: Der Kunstrasen des TSV Emmelshausen ist nach der Platzsperre (Granulat verklumpte wegen der Hitze im August, Verletzungsgefahr war zu groß) wieder zum Spielbetrieb freigegeben. Am Wochenende steigt das TSV-Sportfest – mit dem Höhepunkt am Sonntag um 15 Uhr, wenn in der Fußball-Bezirksliga Mitte der FC Emmelshausen-Karbach II (achter Platz, sechs Punkte) den Tabellenzweiten FC Metternich (acht Zähler) empfängt.