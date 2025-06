Das siebte Unentschieden in dieser Saison hat für den FC Urbar am meisten nach einem Sieg geschmeckt: Das 1:1 (1:0) zum Abschluss der Aufstiegsrunde der A-Klasse-Zweiten gegen den SV Blankenrath hielt den Vizemeister der Fußball-Kreisliga A 4 an der Spitze und brachte ihm nach 30 Jahren wieder einen Startplatz in der Bezirksliga ein. „Es war ein gefühlter Sieg“, fand Trainer Gökan Bigün aufgrund vieler klarer Chancen, aber vor allem wegen des historischen Aufstiegs.

i Und wieder ist Marvin Hofrath (in Gelb) zur Stelle. Der Torwart des SV Blankenrath brachte den FC Urbar mit seinen Paraden zum Verzweifeln. René Weiss

Als Spieler kennt Bigün die Bezirks- und Rheinlandliga noch aus seiner Zeit bei Rot-Weiß Koblenz, jetzt freut er sich auf sein erstes Jahr im überkreislichen Fußball als Coach. Sein Kollege Viktor Klein ist ihm da schon einen Schritt voraus, er führte den SSV Boppard vor zwei Jahren nach oben. Jetzt ging auch in Urbar seine Premierensaison mit dem Aufstieg zu Ende.

Blankenraths Keeper Marvin Hofrath lässt Urbar verzweifeln

Dass die Gastgeber in 90 Minuten nur einen Ball im Blankenrather Tor unterbrachten, war gemessen an der Zahl der Gelegenheiten zu wenig und der Verdienst von Blankenraths Schlussmann Marvin Hofrath, der seine Mannschaft mit glänzenden Paraden im Spiel hielt. Es war egal, wer es für den FC versuchte, und war die Position noch so erfolgversprechend – Hofrath avancierte zum besten Spieler der Begegnung.

i Vor 450 Zuschauern auf dem Kunstrasen in Urbar wurde um jeden Ball hart gekämpft. René Weiss

Nur beim durch Fatos Xhaferis verwandelten Foulelfmeter hatte er das Nachsehen (26.). Danach verpassten unter anderem Xhaferi (33.), Ante (35.) und Ivan Serdarusic (45.+2) das 2:0. Blankenraths beste Möglichkeit im ersten Abschnitt ergab sich in der Nachspielzeit, als Felix Fuchs einen Schritt zu spät kam und Urbars Moritz Weißenborn klärte. Beim SV war Benjamin Maßmann meistens beteiligt, wenn etwas nach vorn ging.

Der Urbarer Chancenwucher setzte sich nach Wiederbeginn fort. Julian Holzem (50.) und zweimal Ivan Serdarusic (50., 55.) blieben erfolglos. Fast aus dem Nichts glich der Gast aus. Nach einem Freistoß setzte Sebastian Vogt in Richtung des zweiten Balles nach und schob ihn nach vorangegangenem Pfostentreffer ein zum 1:1 (66.). Blankenrath hoffte, Urbar zitterte.

„Wir sind richtig stolz auf die Mannschaft, wenn man sieht, wo wir im September, Oktober standen.“

Blankenraths Trainer Jan Simon

„Bis auf eine Aktion haben wir danach aber auch nichts mehr zugelassen“, lobte Bigün die Verteidigungsarbeit seiner Mannschaft. Mit dieser einen Aktion meinte er die Chance für Steven Kolb nach einer Maßmann-Hereingabe von der rechten Seite (88.). „Urbar hat das auf dem kleinen Platz gut gemacht und nicht viel zugelassen“, gratulierte Blankenraths spielender Co-Trainer Jan Simon der Heimmannschaft zum Aufstieg. Er lobte aber auch ausdrücklich das eigene Team: „Wir sind richtig stolz auf die Mannschaft, wenn man sieht, wo wir im September, Oktober standen.“

„Wir wussten, dass dieser Sprung in die Bezirksliga irgendwann kommt.“

Gökan Bigün, Trainer des FC Urbar

Auf Urbarer Seite fieberte man derweil in schwarzen Aufstiegs-T-Shirts den neuen Aufgaben entgegen. „Wir wussten, dass dieser Sprung in die Bezirksliga irgendwann kommt“, erklärte Bigün. Das Aufstiegsteam werde komplett zusammenbleiben. Zu den bislang feststehenden Neuzugängen, deren Namen man noch verschlossen hält, sollen sich zwei Leute mit Bezirksliga-Vergangenheit und ein ehemaliger Nachwuchsleistungsspieler von Bayer Leverkusen befinden.

FC Urbar - SV Blankenrath 1:1 (1:0)

FC Urbar: Weißenborn - Fetz, I. Serdarusic, Berbatovci, Heimen, Xhaferi (78. Yüksel), L. Serdarusic, Knebel, Holzem, A. Serdarusic (59. Wolfram), Eroglu.

SV Blankenrath: Hofrath - Badalow, Hansen, Vogt, Mazanek, Mansour (61. Schönborn), Fuchs, Maßmann, Wolfs, Weit (80. Ahlert), Pörsch (87. Kolb).

Schiedsrichter: Matthias Vogel (Scheuerfeld).

Zuschauer: 450.

Tore: 1:0 Fatos Xhaferi (26., Foulelfmeter), 1:1 Sebastian Vogt (67.).

Besonderheiten: Gelb-Rote Karten gegen Blankenraths Steven Kolb (90., Unsportlichkeit und Foulspiel) und Urbars Ivan Serdarusic (90.+2, Foulspiel und Unsportlichkeit).