FC besiegt Ahbach 5:0 FC Urbar bejubelt seinen ersten Saisonsieg Jan Müller 28.09.2025, 19:43 Uhr

Erleichterung beim FC Urbar: Der Bezirksliganeuling hat seinen ersten Saisonsieg eingefahren.

Der Knoten des FC Urbar hat sich am achten Spieltag der Bezirksliga Mitte nicht nur gelöst, sondern ist am Sonntagnachmittag buchstäblich geplatzt. Vor heimlichem Publikum schoss sich das Team von Trainer Gökhan Bigün beim 5:0 (1:0)-Erfolg gegen die Gäste des TuS Ahbach den Frust der vergangenen Wochen von der Seele und feierte im Anschluss ausgelassen den ersten Saisonsieg in der Fußball-Bezirksliga Mitte.







