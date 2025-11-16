FC Metternich zerlegt Herbstmeister SV Untermosel

Der FC Metternich hat im Spitzenspiel der Bezirksliga eine Spitzenleistung geboten und Spitzenreiter SV Untermosel klar besiegt. Der SVU feierte dennoch die Herbstmeisterschaft.
Der FC Germania Metternich hat den Spitzenreiter der Fußball-Bezirksliga Mitte, den SV Untermosel, im letzten Hinrundenspiel überraschend deutlich zu Fall gebracht. Trotz der 0:3 (0:1)-Niederlage auf dem Kunstrasen am Trifter Weg sicherte sich der SVU aufgrund der besseren Tordifferenz im Vergleich zum punktgleichen TuS Mayen die Herbstmeisterschaft.