Germania gewinnt 3:0
FC Metternich zerlegt Herbstmeister SV Untermosel
Immer einen Tick schneller am Ball wie hier FC-Spieler Roman Wiese (links) im Duell gegen Philipp Brunner war der FC Metternich im Spitzenspiel gegen den SV Untermosel. Die Germania gewann mit 3:0
Wolfgang Heil

Der FC Metternich hat im Spitzenspiel der Bezirksliga eine Spitzenleistung geboten und Spitzenreiter SV Untermosel klar besiegt. Der SVU feierte dennoch die Herbstmeisterschaft.

Der FC Germania Metternich hat den Spitzenreiter der Fußball-Bezirksliga Mitte, den SV Untermosel, im letzten Hinrundenspiel überraschend deutlich zu Fall gebracht. Trotz der 0:3 (0:1)-Niederlage auf dem Kunstrasen am Trifter Weg sicherte sich der SVU aufgrund der besseren Tordifferenz im Vergleich zum punktgleichen TuS Mayen die Herbstmeisterschaft.

