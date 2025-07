Zwei von drei Rhein-Hunsrücker Mitte-Bezirksligisten testeten am Wochenende ihre Form. Die SG Mörschbach/Argenthal/LIebshausen war nicht dabei, sie ist erst am Samstag um 16 Uhr beim A-Ligisten SG Hausbay in Braunshorn wieder an der Reihe.

SG Hausbay-Pfalzfeld/Braunshorn/Bickenbach – FC Emmelshausen-Karbach II 1:5 (1:1). Der Mitte-Bezirksligist FCEK II tat sich in der ersten Hälfte sehr schwer gegen den A-Klässler, der durch einen Foulelfmeter von Marc Morin in Führung ging und besser im Spiel war, bis Ozan Inal vor der Pause ausglich für die Gäste. Die hatten in der zweiten Hälfte teils leichtes Spiel gegen abbauende Hausbayer auf dem Sportfest in Braunshorn. Neuzugang Alex Auer traf für die Oberliga-Reserve nach einer guten Stunde zum 2:1, danach schraubten Fabian Nass, Nikoll Suliq und Tim Kasper das Ergebnis in die Höhe. Christoph Fahning, Trainer der FCEK-Zweiten, sagte: „Die erste Halbzeit war katastrophal, da haben wir total emotionslos gespielt, die zweite Halbzeit war dann schon besser. Aber im Gesamten war die Leistung doch sehr ausbaufähig und der eine oder andere hat die Chance verpasst, sich anzubieten.“

Die nächste Gelegenheit dafür bietet sich den FCEK-Akteuren am Dienstag um 18.15 Uhr in Udenhausen im Rahmen des 800-Dollar-Turniers gegen Fahnings Ex-Klub und künftigen Liga-Rivalen SG Viertäler Oberwesel.

SG Viertäler Oberwesel – SC Weiler 4:1 (3:0). Nach dem Gewitter am Sonntagabend konnte in Oberwesel gespielt werden und der Mitte-Bezirksligist setzte sich gegen den A-Klasse-Aufsteiger Weiler durch. Die erste Hälfte gefiel Oberwesels neuem Trainer Rafael Sousa, sein Team führte durch zwei Tore des neuen spielenden Co-Trainers Fabio Aquila, der mit Sousa aus Rheinböllen kam, und einem Treffer von Sebastian Mitchard. In Hälfte zwei, die laut Sousa durch viele Wechsel fahrig war, traf erst Weilers Zugang Nico Kappus zum 1:3, bevor Julian Stüber den Endstand markierte. Nun geht es für Oberwesel zum 800-Dollar-Turnier nach Udenhausen (siehe oben).