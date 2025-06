Erstes Spiel für einen neu formierten Bezirksligisten: Der FC Emmelshausen-Karbach II gewann in Leiningen mit 2:1 gegen die SG Morshausen. Dabei machte auch das Wetter beiden zu schaffen.

Auf dem Sportfest beim Kooperationspartner FSV Leiningen-Norath hat das Bezirksliga-Team des neuen FC Emmelshausen-Karbach seinen ersten Test absolviert. Nach 90 Minuten bei um die 30 Grad stand ein 2:1 (1:1) gegen den A-Klässler SG Morshausen/Beulich/Gondershausen zu Buche.

Die Emmelshausen-Karbacher Reserve muss sich logischerweise erst einmal finden, das dürfte die größte Aufgabe für den neuen Coach Christoph Fahning werden, der vom künftigen Liga-Konkurrenten SG Viertäler Oberwesel kam, den er nach dem Abstieg direkt wieder aus der A-Klasse hoch führte. Mit Torwart Alexander Schwertel, Anton Radic und Pierre Port kamen drei Oberweseler mit in den Vorderhunsrück, Radic und Port standen auch auf dem Feld. Externe Neue waren zudem Dominik Kunz (kam aus Sohren) und Nikoll Suliq (kam aus Rheinböllen).

Morshausen ging durch ein schönes Tor von Carlos Wein in Führung, Florian Jannke glich zum 1:1 aus. Den Siegtreffer in einem ausgeglichenen Spiel erzielte Mohamad Alhaj per Kopf.