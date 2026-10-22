Der zwölfte Spieltag in der Bezirksliga Mitte wird am Freitag (20 Uhr) unter anderem mit dem „Fußballkreis-Hunsrück/Mosel-Duell“ Emmelshausen-Karbach II gegen Binningen eröffnet. Der heimstarke FCEK II ist in Emmelshausen klar favorisiert.
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In der Fußball-Bezirksliga Mitte ist am Freitag Großkampftag. Gleich vier Begegnungen – und damit die Hälfte des zwölften Spieltags – finden am Freitag statt. Unter anderem auch um 20 Uhr das Heimspiel des FC Emmelshausen-Karbach II in Emmelshausen gegen den SV Binningen.