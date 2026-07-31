Der ein oder andere Trainer in der Bezirksliga Mitte hat Emmelshausen-Karbach II auf dem Favoritenzettel. Nach Platz fünf in der Vorsaison kommt das nicht ganz überraschend. Kann der FCEK II ganz vorne mitmischen?
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Der FC Emmelshausen-Karbach II geht in seine zweite Saison in der Fußball-Bezirksliga Mitte. Nach dem guten fünften Platz sieht FCEK-Trainer Christoph Fahning seine Mannschaft „besser aufgestellt“ als in der abgelaufenen Runde. Wie weit nach oben kann es für Emmelshausen-Karbach II gehen?