FC Emmelshausen-Karbach II Fahning sieht seinen FCEK II „besser aufgestellt“ Michael Bongard 31.07.2026, 12:30 Uhr

i Der FC Emmelshausen-Karbach II in der Saison 2026/27: (hintere Reihe, von links) Philipp Klein, Marcel Miller, Florian Jannke, Ahmed Cheriff Midjiyawa, Mo Alhaj, Fabian Nass sowie (mittlere Reihe, von links) Michael Hutgens (Betreuer), Frank Maximini (Torwarttrainer), Serhii Tumko, Luca Boos, Alexander Auer, Uli Feldheiser (Co-Trainer), Christoph Fahning (Trainer) und (sitzend, von links) Tim Kasper, Oleksii Kharabara, Luca Wehner, Deniz Bürü, Alexander Schwertel, Marco de Filippo, Jonas Wunderlich, Dominik Kunz, Nico de Filippo. Es fehlen auf dem Bild: Philipp Link (Betreuer), Anzim Adjibabi, Ozan Inal, Finn Keßler, Anton Radic und Leo Ademaj. Robin Seis

Der ein oder andere Trainer in der Bezirksliga Mitte hat Emmelshausen-Karbach II auf dem Favoritenzettel. Nach Platz fünf in der Vorsaison kommt das nicht ganz überraschend. Kann der FCEK II ganz vorne mitmischen?

Der FC Emmelshausen-Karbach II geht in seine zweite Saison in der Fußball-Bezirksliga Mitte. Nach dem guten fünften Platz sieht FCEK-Trainer Christoph Fahning seine Mannschaft „besser aufgestellt“ als in der abgelaufenen Runde. Wie weit nach oben kann es für Emmelshausen-Karbach II gehen?







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