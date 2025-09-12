Am Sonntag (15 Uhr) empfängt der Tabellensiebte FC Emmelshausen-Karbach II an Spieltag sechs der Fußball-Bezirksliga Mitte in Emmelshausen den top gestarteten Dritten SV Untermosel Kobern-Gondorf. In der noch jungen Saison fallen in den Begegnungen mit Beteiligung des FCEK II die meisten Tore, mehr als fünf Treffer im Schnitt pro Partie.

12:15 lautet das Torverhältnis der Emmelshausen-Karbacher Zweitvertretung – und die Anzahl der Gegentreffer schmeckt Trainer Christoph Fahning so gar nicht. Im Schnitt dreimal pro Spiel schlägt es im FCEK-Kasten ein, zuletzt lag man beim 1:4 bei Anadolu Koblenz schon zur Pause 0:4 hinten. „Das sind viel zu viele Gegentore insgesamt“, kritisiert Fahning: „Da sind nicht nur die Abwehr und der Torwart gefordert, sondern die ganze Mannschaft. Wir müssen die Unkonzentriertheiten abstellen und die Situationen klarer wegverteidigen.“

Untermosel kommt mit vier Siegen in Serie im Rücken zum FCEK II

Mit Untermosel kommt ein Gegner, der solche Schwächen gnadenlos ausnutzt, wie Fahning weiß: „Untermosel ist eine sehr disziplinierte Mannschaft, mit vielen guten Kickern in ihren Reihen, die alle körperlich robust sind. Untermosel hat ein richtig gutes Gesamtpaket für die Bezirksliga und wird, wenn sie das so beibehalten, wieder oben landen.“ In der Vorsaison landeten die Kobern-Gondorfer bei ihrer Rückkehr in die Bezirksliga nach 21 Jahren A-Klasse auf einem ausgezeichneten dritten Platz. Jetzt ist der SVU nach fünf Spieltagen wieder Dritter, nach der unnötigen 1:3-Heimpleite am ersten Spieltag gegen Ahbach fuhr Untermosel vier Siege am Stück ein. „Wir haben einen Lauf“, sagt auch Trainer Tobias Wirtz (spielte früher für Emmelshausen und Karbach).

Emmelshausen-Karbach II hat bisher beide Heimspiele (2:1 gegen Oberwinter, 4:3 gegen Weitersburg) für sich entschieden. Neben der Heimstärke setzt Fahning auf die Rückkehr von Dominik Kunz und Florian Jannke, die in den vergangenen beiden Partien fehlten. Auch die Kicker „von oben“, die am Samstag im Oberliga-Spiel gegen Pirmasens nicht zum Einsatz kommen, sollen den FCEK II am Sonntag verstärken.