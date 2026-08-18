FCEK II gegen Rübenach Fahning ist sauer und fordert eine Reaktion Michael Bongard 18.08.2026, 14:25 Uhr

i Das 0:3 in Weitersburg schmeckte Christoph Fahning gar nicht. Am Mittwoch (20 Uhr) will der Trainer des FC Emmelshausen-Karbach II eine gehörige Steigerung seiner Mannschaft im Heimspiel gegen den Rheinlandliga-Absteiger FV Rübenach sehen. Christian Kiefer

Beim 0:3 in Weitersburg lief vieles schief für den FC Emmelshausen-Karbach II. „So geht das nicht, wie wir uns da präsentiert haben“, sagt Trainer Christoph Fahning und fordert am Mittwoch eine Reaktion im Heimspiel gegen den FV Rübenach.

Schlag auf Schlag geht es in der Fußball-Bezirksliga Mitte weiter: Der dritte Spieltag wird bereits am Mittwoch um 20 Uhr in Emmelshausen eröffnet. Der FC Emmelshausen-Karbach II empfängt den Rheinlandliga-Absteiger FV Rübenach. Die restlichen Partien finden am Samstag und Sonntag statt.







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