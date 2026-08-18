Beim 0:3 in Weitersburg lief vieles schief für den FC Emmelshausen-Karbach II. „So geht das nicht, wie wir uns da präsentiert haben“, sagt Trainer Christoph Fahning und fordert am Mittwoch eine Reaktion im Heimspiel gegen den FV Rübenach.
Lesezeit 2 Minuten
Schlag auf Schlag geht es in der Fußball-Bezirksliga Mitte weiter: Der dritte Spieltag wird bereits am Mittwoch um 20 Uhr in Emmelshausen eröffnet. Der FC Emmelshausen-Karbach II empfängt den Rheinlandliga-Absteiger FV Rübenach. Die restlichen Partien finden am Samstag und Sonntag statt.