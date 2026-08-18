FCEK II gegen Rübenach
Fahning ist sauer und fordert eine Reaktion
Das 0:3 in Weitersburg schmeckte Christoph Fahning gar nicht. Am Mittwoch (20 Uhr) will der Trainer des FC Emmelshausen-Karbach
Das 0:3 in Weitersburg schmeckte Christoph Fahning gar nicht. Am Mittwoch (20 Uhr) will der Trainer des FC Emmelshausen-Karbach II eine gehörige Steigerung seiner Mannschaft im Heimspiel gegen den Rheinlandliga-Absteiger FV Rübenach sehen.
Christian Kiefer

Beim 0:3 in Weitersburg lief vieles schief für den FC Emmelshausen-Karbach II. „So geht das nicht, wie wir uns da präsentiert haben“, sagt Trainer Christoph Fahning und fordert am Mittwoch eine Reaktion im Heimspiel gegen den FV Rübenach.

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Schlag auf Schlag geht es in der Fußball-Bezirksliga Mitte weiter: Der dritte Spieltag wird bereits am Mittwoch um 20 Uhr in Emmelshausen eröffnet. Der FC Emmelshausen-Karbach II empfängt den Rheinlandliga-Absteiger FV Rübenach. Die restlichen Partien finden am Samstag und Sonntag statt.
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