Nachholspiel in Emmelshausen: Am Dienstag (19.30 Uhr) komplettieren der FC Emmelshausen-Karbach II (10. Platz/4 Punkte) und der SV Weitersburg (7. Platz/5 Punkte) den vierten Spieltag in der Fußball-Bezirksliga Mitte. Der Sieger der Partie kann auf Rang fünf klettern.

Auf Weitersburger Wunsch wurde die Partie von Sonntag auf Dienstag verlegt. Das passte FCEK-Trainer Christoph Fahning gut in den Kram, denn so konnte der Formel-1-Fan am Sonntag im niederländischen Zandvoort sein erstes Rennen live vor Ort ansehen. Wer macht am Dienstag in Emmelshausen das Rennen? „Hoffentlich wir“, antwortet Fahning: „Mit vier Punkten aus drei Spielen ist das nicht die Ausbeute, die wir haben wollten. Wir wollen nach dem 3:3 in Westum und der 2:4-Niederlage in Oberzissen gegen Weitersburg zurück in die Erfolgsspur.“

„Wir werden auch gegen Weitersburg eine Top-Mannschaft stellen.“

Christoph Fahning, Trainer FC Emmelshausen-Karbach II

Ob die Weitersburger wieder Vierter werden können wie in der Vorsaison, wird sich in den kommenden Wochen herausstellen. Der Start mit dem 5:1 gegen Mülheim-Kärlich II und den Unentschieden bei Oberwesel (2:2) und gegen Oberwinter (3:3) verlief ordentlich. „Weitersburg hat einige Neue und ist eine fußballerisch gute Mannschaft. Wir wollen auch Fußball spielen, die Zuschauer dürfen sich auf ein attraktives Spiel einstellen“, sagt Fahning. Auf Deniz Özcep (Kreuzbandriss im Knie) und Marian Kunz (Schulterverletzung) muss er lange auf zwei Akteure verzichten, die aus dem Oberliga-Kader in den ersten Partien abkommandiert wurden. „Es gibt klare Absprachen, und die gibt es weiter. Wir werden auch gegen Weitersburg eine Top-Mannschaft stellen“, sagt Fahning, der auf den ein oder anderen Akteur aus dem Oberliga-Kader zurückgreifen wird.

„Wir spielen auf Sieg, auch wenn der Gegner über viel Qualität verfügt. Ein Sieg in Emmelshausen würde die zwei liegen gelassenen Zähler gegen Oberwinter fast vergessen machen“, erklärt SVW-Coach David Koca, dessen Team in der Vorwoche eine starke Leistung bei der 0:2-Niederlage im Rheinlandpokal gegen Rheinlandligist Ahrweiler bot.