Reifenberg-Nachfolge geregelt Ex-Oberligaspieler Birkner wird Trainer der SG Augst Marco Rosbach 28.03.2026, 22:46 Uhr

i Luca Haas (links) als Co-Trainer und Patrick Birkner (rechts) als Cheftrainer treten im Sommer die Nachfolge von Robin Reifenberg und Umut Turan an, die das Team der SG Augst Eitelborn aus der Kreisliga A in die Bezirksliga geführt haben. Bermel, SG Augst

Aufstiegstrainer Robin Reifenberg verlässt im Sommer die SG Augst Eitelborn. Seine Handschrift soll beim Bezirksliga-Neuling aber weiterhin sichtbar bleiben. Die Verantwortlichen sind überzeugt davon, dass der Nachfolger die Arbeit nahtlos fortführt.

Dass sich die SG Augst Eitelborn nach einem Jahr in der Bezirksliga Mitte einen neuen Trainer suchen muss, war eine der großen Überraschungen in der Winterpause und hat den Verantwortlichen einige Gespräche mit verschiedenen Kandidaten beschert, wie Jens Bermel vom SG-Vorstand bestätigt.







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