Nach dem dramatischen Pokalsieg unter der Woche will der SV Oberzissen am Sonntag gegen Spitzenreiter TuS Mayen die nächste Überraschung landen. Die Gäste reisen als einzige ungeschlagene Mannschaft an.
Lesezeit 1 Minute
Auf dem Rasen in Oberzissen bittet der heimische SV am Sonntag um 15 Uhr keinen Geringeren als Bezirksliga-Spitzenreiter TuS Mayen zum Tanz. Die Fußballer von Trainer Eike Mund, der viele Jahre beim Gegner aktiv war, wollen die Euphorie aus dem dramatischen Rheinlandpokalsieg gegen die SG Augst/Eitelborn (5:4) mitnehmen und erneut ihre Heimstärke unter Beweis stellen.