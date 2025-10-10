TuS Mayen in Oberzissen Euphorie des Pokalsiegs schlägt physische Belastung Jan Müller 10.10.2025, 15:44 Uhr

Nach dem dramatischen Pokalsieg unter der Woche will der SV Oberzissen am Sonntag gegen Spitzenreiter TuS Mayen die nächste Überraschung landen. Die Gäste reisen als einzige ungeschlagene Mannschaft an.

Auf dem Rasen in Oberzissen bittet der heimische SV am Sonntag um 15 Uhr keinen Geringeren als Bezirksliga-Spitzenreiter TuS Mayen zum Tanz. Die Fußballer von Trainer Eike Mund, der viele Jahre beim Gegner aktiv war, wollen die Euphorie aus dem dramatischen Rheinlandpokalsieg gegen die SG Augst/Eitelborn (5:4) mitnehmen und erneut ihre Heimstärke unter Beweis stellen.







