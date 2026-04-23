Auswärts in Mülheim Es ist die letzte Chance für Westum/Löhndorf Daniel Fischer 23.04.2026, 14:19 Uhr

i Zuletzt zeigte die SG Westum/Löhndorf (vorn in Blau mit Julian Merken und Maurice Lefevre) gegen Tabellenführer SV Untermosel eine gute Leistung. Aber wenn die SG in Mülheim am Sonntag nicht gewinnt, steht der Abstieg wohl bald fest. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Im Abstiegskampf der Fußball-Bezirksliga kämpft Westum gegen den direkten Konkurrenten Mülheim-Kärlich um den Klassenverbleib. Ein Sieg könnte die Spannung im Tabellenkeller neu entfachen.

Für die SG Westum/Löhndorf muss am 26. Spieltag der Fußball-Bezirksliga Mitte bei der Rheinlandliga-Reserve der SG Mülheim-Kärlich (So., 15 Uhr) unbedingt ein Sieg her, um die Chancen auf den Klassenverbleib weiter am Leben zu halten. Bei einer Niederlage könnte der Abstieg unter Umständen bereits feststehen.







Artikel teilen

Artikel teilen