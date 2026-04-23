Im Abstiegskampf der Fußball-Bezirksliga kämpft Westum gegen den direkten Konkurrenten Mülheim-Kärlich um den Klassenverbleib. Ein Sieg könnte die Spannung im Tabellenkeller neu entfachen.
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Für die SG Westum/Löhndorf muss am 26. Spieltag der Fußball-Bezirksliga Mitte bei der Rheinlandliga-Reserve der SG Mülheim-Kärlich (So., 15 Uhr) unbedingt ein Sieg her, um die Chancen auf den Klassenverbleib weiter am Leben zu halten. Bei einer Niederlage könnte der Abstieg unter Umständen bereits feststehen.