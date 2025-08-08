Die Fußball-Bezirksliga Mitte öffnet ihre Pforten: Nach dem Abstieg des SSV Boppard und des TuS Rheinböllen sind nur noch drei Teams aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis dabei: der „Dino“ SG Mörschbach, der neue FC Emmelshausen-Karbach II und der Aufsteiger SG Viertäler Oberwesel. Alle legen am Sonntag los.

SG Mörschbach/Argenthal/Liebshausen – SG Augst Eitelborn (So., 14.45, in Mörschbach). Bei den Mörschbachern ist die Vorfreude auf die neue Runde da, es wird die 23. Spielzeit in der Bezirksliga Mitte, seit 2003 ist die SG dabei. 2003 ist auch das Stichwort für die Gäste aus dem Westerwald, die 2003 zum letzten Mal Bezirksliga spielten – und es nun wieder tun nach einem dramatischen Ende der Vorsaison, als Augst um Spielertrainer Robin Reifenberg am letzten Spieltag Rot-Weiss Koblenz II noch einkassierte und als Meister aufstieg. Die SG besteht aus den Gemeinden Eitelborn, Kadenbach, Neuhäusel und Simmern. In den Augst-Orten herrscht große Euphorie nach dem Aufstieg, wie Reifenberg im Vorfeld der Runde erklärt hatte. Mörschbachs Spielertrainer Simon Peifer ist natürlich im Bilde, was den Aufsteiger speziell betrifft und Aufsteiger aus der Koblenzer A-Klasse generell: „Wir haben uns Informationen eingeholt. Sie werden sich relativ schnell etablieren, wie das in den letzten Jahren eigentlich jede Mannschaft gemacht hat, die aus der Koblenzer A-Klasse hochkam.“ Trotzdem geht der „Dino“ natürlich als Favorit in die Partie, auch wenn es keine Zugänge vor der Runde gab und zudem die Jungspunde Tom Thiele, Jarno Lorenz und Noah Schneider fehlen. „Wir freuen uns, dass es wieder losgeht“, sagt Peifer, „und am Ende ist es egal, wer da kommt.“

FC Emmelshausen-Karbach II – TuS Oberwinter (So., 15 Uhr, in Emmelshausen). Auch wenn Uli Feldheiser, Co-Trainer der neuen FCEK-Reserve noch nicht abschließend weiß, wie sein Kader aussehen wird, so kann er doch sagen: „Wir haben einen vollen Kader und die Qual der Wahl.“ Aus dem Oberliga-Kader von Coach Patrick Kühnreich sind derzeit Julian Gasper und Jan Engels fest bei der Zweiten, Deniz Özcep, Ufuk Kömesögütlü und eventuell Marian Kunz könnten auch dazustoßen. Es wird also so ähnlich aussehen wie beim letzten Test – und der fiel gegen Ligakonkurrent Mülheim-Kärlich II mit 6:1 sehr gut und sehr deutlich aus. „Wenn wir so spielen, können wir vielen ein Bein stellen“, weiß Feldheiser. Andere zählen indes die FCEK-Reserve bereits zu denen, denen man ein Bein stellen muss, weil sie oben mitspielen wird. Feldheiser sagt generell: „Wir müssen erst einmal sehen, dass wir die Jungs von Sonntag zu Sonntag integrieren und auch gucken, wie es sich entwickelt, wenn etablierte Bezirksliga-Spieler auf der Bank sitzen.“ Fehlen werden Emmelshausen-Karbach II am Sonntag die verletzten Deniz Bürü, der eine starke Vorbereitung hinter sich hat, Fabian Nass und Kevin Kneip, Ozan Inal ist in Urlaub und Ahmed Ben Amor gerade erst aus diesem und wenn nur eine Option für die Bank. Die Gäste um Cornel-Hirt-Nachfolger Mario Brötz kommen jedenfalls mit Respekt in den Vorderhunsrück: „ Man hört einiges und kennt einige Namen natürlich. Das wird richtig schwer, gerade auswärts zum Start. Auf der anderen Seite ist noch keine Mannschaft am ersten Spieltag in Bestform. Vielleicht ist es auch eine Chance.“

SV Oberzissen – SG Viertäler Oberwesel (So., 15 Uhr). Oberwesels neuer Coach Rafael Sousa kennt die Liga und kennt natürlich auch Oberzissen. Beim SVO holte Sousa mit dem TuS Rheinböllen, der nach dem direkten Aufstieg bekanntlich direkt wieder runter musste, bislang: „Nichts, wir haben nie was geholt. Wobei wir letzte Saison nah dran waren, haben aber in der Nachspielzeit einen dummen Elfmeter gegen uns bekommen.“ Daran wird sich auch Sousas neuer spielender Co-Trainer Fabio Aquila erinnern, schließlich kam er mit seinem „Chef“ vom TuS an den Rhein. Und ist nach ganz starker Vorbereitung verletzt, eine Muskelgeschichte setzt Aquila außer Gefecht. „So wird es wohl auf zehn, vielleicht elf Positionen die Aufstiegsmannschaft sein, was aber auch nicht schlecht ist“, sagt Sousa. Denn „die Jungs sind heiß“. Fehlen werden ihm aber auch noch der eine oder andere, zum Beispiel die neue und junge Nummer eins, Leonit Ademaj, der in Urlaub ist, für ihn wird Silas Hemmerle zwischen den Pfosten stehen. Valentino Musa, ebenfalls mit Sousa aus Rheinböllen gekommen, wird erst einmal auf der Bank sitzen nach drei Wochen Urlaub. Ein Neuzugang darf sich Hoffnungen auf die Startelf machen: der junge Till Bast (Sohn des Kisselbacher Ex-Regionalliga-Spielers Andreas Bast), der Sousa in der Vorbereitung überzeugte.