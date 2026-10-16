Im letzten Jahr lieferten sich die Teams von Rot-Weiss Koblenz II und dem BSC Güls ein enges Rennen um die Meisterschaft in der Kreisliga A4. Jetzt treffen beide in der Bezirksliga wieder aufeinander.
Lesezeit 2 Minuten
Zu einem Stadtduell unter guten Bekannten kommt es am Sonntagnachmittag (16 Uhr) in der Bezirksliga Mitte zwischen der Reserve des FC Rot-Weiss Koblenz und dem BSC Güls. Beide Mannschaften eilten in der vergangenen Saison im Gleichschritt durch die A-Klasse-Koblenz und lieferten sich bis zum letzten Spieltag einen Zweikampf um die Meisterschaft.