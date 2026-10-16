Im Duell: Güls gegen RWK II Erste Aufeinandertreffen seit der Meisterschaft Emily Klinkner, Jan Müller 16.10.2026, 11:34 Uhr

i Im Mai trafen beide Mannschaften im Entscheidungsspiel um die Meisterschaft der Kreisliga A4 aufeinander. Nach dem Spiel gratulierte RW II-Trainer Niklas Hunold (links) BSC-Coach Cihan Akkaya (in schwarz) zur Meisterschaft. Jörg Niebergall

Im letzten Jahr lieferten sich die Teams von Rot-Weiss Koblenz II und dem BSC Güls ein enges Rennen um die Meisterschaft in der Kreisliga A4. Jetzt treffen beide in der Bezirksliga wieder aufeinander.

Zu einem Stadtduell unter guten Bekannten kommt es am Sonntagnachmittag (16 Uhr) in der Bezirksliga Mitte zwischen der Reserve des FC Rot-Weiss Koblenz und dem BSC Güls. Beide Mannschaften eilten in der vergangenen Saison im Gleichschritt durch die A-Klasse-Koblenz und lieferten sich bis zum letzten Spieltag einen Zweikampf um die Meisterschaft.







Artikel teilen

Artikel teilen