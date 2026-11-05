In der Fußball-Bezirksliga trifft die spielstarke SG Mülheim-Kärlich II auf den herausfordernden SV Weitersburg. Bei Mülheims Trainer ist die Freude auf die Partie groß.
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Mülheim-Kärlich/Weitersburg. Ich freue mich richtig auf die Aufgabe gegen Weitersburg", lautete das Fazit, welches David Peifer nach den Eindrücken der letzten Spielbeobachtung des kommenden Gegners zog. David Peifer, der zusammen mit Tobias Uhrmacher das Trainerduo der SG 2000 Mülheim-Kärlich II bildet, empfängt mit seinem Team am Sonntag (15 Uhr) den Tabellenvierten der Fußball-Bezirksliga Mitte, den SV Weitersburg, auf dem ...