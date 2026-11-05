Heimspiel für SG-Reserve Entspannte Mülheimer freuen sich auf Weitersburg Jan Müller, Matthias Schlenger 05.11.2026, 15:07 Uhr

i Beachtliche Ergebnisse wie hier das 2:2 bei der SG Augst (links mit Moritz Brendler) hat die SG Mülheim-Kärlich II (rechts mit Raffael Mulara) in dieser Bezirksligasaison erzielt. Auch gegen den SV Weitersburg würde sich die SG-Reserve natürlich über einen Erfolg freuen. Andreas Hergenhahn

In der Fußball-Bezirksliga trifft die spielstarke SG Mülheim-Kärlich II auf den herausfordernden SV Weitersburg. Bei Mülheims Trainer ist die Freude auf die Partie groß.

Mülheim-Kärlich/Weitersburg. Ich freue mich richtig auf die Aufgabe gegen Weitersburg", lautete das Fazit, welches David Peifer nach den Eindrücken der letzten Spielbeobachtung des kommenden Gegners zog. David Peifer, der zusammen mit Tobias Uhrmacher das Trainerduo der SG 2000 Mülheim-Kärlich II bildet, empfängt mit seinem Team am Sonntag (15 Uhr) den Tabellenvierten der Fußball-Bezirksliga Mitte, den SV Weitersburg, auf dem ...







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