Hinspiel-1:3 in Erinnerung Entpuppt sich Neuwied als Stolperstein für Untermosel? Daniel Fischer 24.04.2026, 13:50 Uhr

i Untermosels Trainer Tobias Wirtz warnt vor dem kommenden Gegner Neuwied. Jörg Niebergall

Der Tabellenführer der Fußball-Bezirksliga Mitte, der SV Untermosel Kobern, trifft auf den formstarken HSV Neuwied. Kann der HSV wie im Hinspiel überraschen und den SVU ins Straucheln bringen?

Im fünftletzten Saisonspiel der Fußball-Bezirksliga Mitte trifft Tabellenführer SV Untermosel am Sonntag (15 Uhr) in Kobern auf den HSV Neuwied. Eine auf den ersten Blick machbare Aufgabe für den SVU, die sich bei genauerer Betrachtung allerdings auch als Stolperstein herausstellen könnte.







Artikel teilen

Artikel teilen