Der FC Urbar ist in der Bezirksliga Mitte sechs Spieltage vor Schluss schon abgestiegen, am Samstag könnte dem Schlusslicht der Tabellenvorletzte SG Viertäler Oberwesel (wie der FC Urbar ein Aufsteiger) folgen.
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Schon am 25. Spieltag könnte das Abstiegs-Schicksal der SG Viertäler Oberwesel in der Fußball-Bezirksliga Mitte besiegelt werden.Wenn die SG Mülheim-Kärlich II (steht mit 25 Punkten auf dem ersten Nichtabstiegsrang zwölf) am Samstagabend (18.30 Uhr) beim Schlusslicht FC Urbar ein besseres Ergebnis erzielt als die SG Viertäler Oberwesel (zehn Punkte) 75 Minuten später beim Neunten TuS Ahbach, dann ist der Abstieg des Tabellenvorletzten vom Rhein ...