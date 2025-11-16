Emmelshausen-Karbach II siegt „Emotionsbrecher“ nach 70 Sekunden für Oberwesel Sascha Wetzlar 16.11.2025, 21:09 Uhr

i Tim Niemczyk (in Blau) geht zu Boden nach dem Foul von Oberwesels Jonas Strunk. Nach 70 Sekunden hatte Niemczyk schon das 1:0 für seinen FC Emmelshausen-Karbach II beim 2:0-Auswärtssieg in Winzberg erzielt. hjs-Foto

Zehn Punkte Rückstand auf das rettende Ufer zur Saisonhälfte: Aufsteiger Viertäler Oberwesel kann nach dem 0:2 gegen Emmelshausen-Karbach II allmählich anfangen, für die A-Klasse zu planen.

Die SG Viertäler Oberwesel hat das Rhein-Hunsrück-Derby in der Fußball-Bezirksliga Mitte gegen den FC Emmelshausen-Karbach II in Winzberg mit 0:2 (0:1) verloren. Dem Blitzstart von Oberliga-Leihgabe Tim Niemczyk zum 0:1 (2.) ließ der Ex-Oberweseler Alexander Auer recht spät das entscheidende 0:2 (75.







