„Emotionsbrecher“ nach 70 Sekunden für Oberwesel

Zehn Punkte Rückstand auf das rettende Ufer zur Saisonhälfte: Aufsteiger Viertäler Oberwesel kann nach dem 0:2 gegen Emmelshausen-Karbach II allmählich anfangen, für die A-Klasse zu planen.
Die SG Viertäler Oberwesel hat das Rhein-Hunsrück-Derby in der Fußball-Bezirksliga Mitte gegen den FC Emmelshausen-Karbach II in Winzberg mit 0:2 (0:1) verloren. Dem Blitzstart von Oberliga-Leihgabe Tim Niemczyk zum 0:1 (2.) ließ der Ex-Oberweseler Alexander Auer recht spät das entscheidende 0:2 (75.