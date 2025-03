Emmelshausens Coach Feldheiser: Haben zu viel vergeigt

Spiel eins nach der Winterpause endete 1:1 (1:1) für den TSV Emmelshausen, der sich nach einer gewissen Runderneuerung auf den Weg gemacht hat, den Klassenerhalt für den künftigen FC Emmelshausen-Karbach II in der Fußball-Bezirksliga Mitte zu schaffen. Das gelang beim Schlusslicht SG Mülheim-Kärlich II allerdings nur bedingt, wie TSV-Coach Uli Feldheiser befand – da spielte für ihn auch keine Rolle, dass Emmelshausen mit seinem 18. Punkt auf den fünftletzten Platz hochrückte, vier Teams steigen ab.

„Das ist ja nur eine grafische Kosmetik“, sagte Feldheiser, denn der TSV hat nur das bessere Torverhältnis gegenüber Ahrweiler II (1:2 in Weitersburg). „Aber das zählt ja am Ende eh nicht“, sagte Feldheiser. Stichwort Torverhältnis: Das hätte noch weitaus besser sein können beim TSV, was dann auch zu drei Punkten geführt hätte. „Ich bin nicht zufrieden mit dem 1:1, weil wir viel zu viele Torchancen vergeigt haben“, ärgerte sich Feldheiser, „klar haben wir das erste Mal so zusammengespielt, das muss man auch sehen, aber das Spiel darfst du nicht 1:1 spielen.“

Tom Schmitt trifft schnell nach SG-Führung zum 1:1

Genau das tat Emmelshausen aber. Und lag sogar zunächst zurück, Yannic Semmler hatte die Rheinlandliga-Zweite in Führung gebracht nach zehn Minuten. Das 1:0 hatte aber nur sechs Minuten Bestand, da war der ehemalige Regionalliga-Akteur Tom Schmitt zur Stelle und stellte für die Gäste auf 1:1 nach einem von Jonas Bersch verlängerten Einwurf.

Schmitt, der ja bekanntlich auch noch „Co“ beim Karbacher Oberliga-Team ist, wechselte wie Eric Peters und Florian Jannke im Winter zum TSV. Zudem stand von den Neuen Deniz Bürü in der Startaufstellung. Schmitt hatte eine von den „dicken Dingern“, die Feldheiser ansprach, Mohamad Alhaj und Jannke weitere. Emmelshausens Torwart Jonas Börsch, der wie berichtet ab und an aushilft, hatte in der zweiten Hälfte gar nichts mehr zu tun. Über einen Treffer seiner Vorderleute durfte er indes auch nicht mehr jubeln. Am Sonntag (15 Uhr) kommt Spitzenreiter Mendig zum TSV.

Statistik

Emmelshausen: Börsch – Boos, Bürü, Adu, Peters, Scheid, Alhaj, Kasper (67. Ben Amor), Bersch, Jannke (88. C. Reuter), Schmitt (64. Mol).