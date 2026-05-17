FCEK II gewinnt mit 5:0 Emmelshausener Reserve lässt Mülheim II alt aussehen Jan Müller 17.05.2026, 21:48 Uhr

i Symbolbild dpa

Im Reserve-Duell setzte sich der FC Emmelshausen-Karbach II mit 5:0 gegen die SG Mülheim-Kärlich II durch. Unglückliche Abwehrfehler und späte Tore entschieden das Spiel überraschend deutlich.

Zwei frühe und zwei späte Tore der Gäste vom Hunsrück haben das Reserve-Duell zwischen der SG Mülheim-Kärlich II und dem FC Emmelshausen-Karbach II entschieden. Am Ende stand ein deutlicher 5:0 (2:0)-Auswärtssieg zu Buche, der die Oberligavertretung des FCEK in der Tabelle auf den fünften Rang springen ließ.







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