Anadolu Koblenz gewinnt 3:2 Emmelshausen-Karbach II: Siegesserie ist gerissen Armin Bernd 15.03.2026, 19:04 Uhr

i Huseyin Karalalek (in Rot) war der Mann des Spiels in Emmelshausen. Der Oldie-Torjäger von Anadolu Koblenz traf zum 1:0 und 3:0 für die Gäste und bereitete das 2:0 vor. Nach 50 Minuten flog Karalalek mit Gelb-Rot vom Platz, Gastgeber Emmelshausen-Karbach II (links Florian Jannke, rechts Anton Radic) kam aber nur noch auf 2:3 heran. hjs-Foto

Zwei Tore gemacht, eins vorbereitet und dann vom Platz geflogen: Huseyin Karalalek war unbestritten der Mann des Spiels in Emmelshausen. Anadolu Koblenz stoppte die Siegesserie des Gastgebers FCEK II mit dem 3:2-Erfolg.

Die Siegesserie des Fußball-Bezirksligisten FC Emmelshausen-Karbach II ist gerissen: Nach acht Siegen in Folge hat die Oberliga-Reserve nach schwachen ersten 45 Minuten gegen den neuen Tabellendritten Anadolu Koblenz mit 2:3 (0:3) verloren. Nach dieser Niederlage im Verfolgerduell rutschen die Vorderhunsrücker auf den fünften Tabellenrang ab.







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