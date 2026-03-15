Zwei Tore gemacht, eins vorbereitet und dann vom Platz geflogen: Huseyin Karalalek war unbestritten der Mann des Spiels in Emmelshausen. Anadolu Koblenz stoppte die Siegesserie des Gastgebers FCEK II mit dem 3:2-Erfolg.
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Die Siegesserie des Fußball-Bezirksligisten FC Emmelshausen-Karbach II ist gerissen: Nach acht Siegen in Folge hat die Oberliga-Reserve nach schwachen ersten 45 Minuten gegen den neuen Tabellendritten Anadolu Koblenz mit 2:3 (0:3) verloren. Nach dieser Niederlage im Verfolgerduell rutschen die Vorderhunsrücker auf den fünften Tabellenrang ab.