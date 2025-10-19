Germania besiegt FCEK II Emmelshausen-Karbach II kann Metternich nicht stoppen Jan Müller 19.10.2025, 20:09 Uhr

i Der Metternicher Trainer Leo de Sousa (vorn) war zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft beim 3:1 gegen den FC Emmelshausen-Karbach II. Wolfgang Heil

Der FC Metternich pirscht sich immer näher an die Tabellenspitze der Bezirksliga Mitte ran, während der FC Emmelshausen-Karbach II seine Blicke nach hinten richten muss. Das Duell untereinander entschied die Germania mit 3:1 für sich.

Der FC Emmelshausen-Karbach II war der erwartet schwere Gegner, und doch haben die Bezirksligafußballer des FC Germania Metternich das Heimspiel mit 3:1 (2:0) gewonnen. Durch den dritten Sieg in Folge untermauerten die Germanen um Trainer Leo de Sousa, dass die in der vergangenen Saison noch oftmals fehlende Konstanz Geschichte und in diesem Jahr mit Metternich zu rechnen ist.







Artikel teilen

Artikel teilen