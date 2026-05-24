Die beste Rhein-Hunsrücker Mannschaft in der Bezirksliga Mitte ist Emmelshausen-Karbach II. Mit einem Punkt Vorsprung auf Mörschbach lief der FCEK II als Fünfter ins Ziel nach dem 4:1 gegen dritten Kreis-Klub im Bunde, Absteiger Viertäler Oberwesel.
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In der Fußball-Bezirksliga Mitte hat der FC Emmelshausen-Karbach II am letzten Spieltag die schon lange als Absteiger feststehende SG Viertäler Oberwesel mit 4:1 (2:0) bezwungen. Der junge Oleksii Kharabara tat sich für die Heimvertretung als Doppeltorschütze hervor.