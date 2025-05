Akut in Abstiegsgefahr geraten dürfte der TSV Emmelshausen in der Bezirksliga Mitte sicherlich nicht mehr geraten. Dennoch stimmt das 0:5 daheim gegen den TuS Oberwinter nachdenklich.

Der TSV Emmelshausen muss weiter um den Klassenerhalt in der Fußball-Bezirksliga Mitte zittern: Gegen den TuS Oberwinter kassierten die Vorderhunsrücker zu Hause eine 0:5-Pleite und rutschen damit auf den vorletzten Nicht-Abstiegsplatz ab. Bei acht Punkten Vorsprung auf die Abstiegszone, dürfte aber bald auch rechnerisch alles klar sein aus Sicht des TSV.

Die Trainer beider Teams – Uli Feldheiser (Emmelshausen) und Cornel Hirt (Oberwinter) – waren sich nach Spielschluss mit der Bewertung der Partie weitgehend einig und sprachen wortgleich von einem „komischen Spiel“. Keiner der beiden Übungsleiter hatte bis zur Gästeführung in der 28. Minute überhaupt mit einem TuS-Dreier gerechnet. Tatsächlich trafen die Rheinländer mit ihrem ersten Torschuss zum 0:1. Zuvor hätte es allerdings schon 2:0 oder 3:0 für die Einheimischen stehen können, denn die entsprechenden Chancen dafür hatte der TSV durchaus.

Tor oder kein Tor? Schiedsrichter sagt „Nein“

Schon in der zweiten Minute hatte TSV-Stürmer Tom Schmitt die erste Gelegenheit, schoss aber in die Hände des TuS-Torwarts Niklas Nett. Wenig später verpasste Schmitt erneut, als seine Direktabnahme nach schöner Vorbereitung von Florian Jannke knapp über das Tor segelte (8.). Jonas Wunderlich hätte auch die Gastgeber in Führung bringen können, lief alleine auf Nett zu und zielte dann jedoch vorbei (13.). Große Diskussionen gab nach einer Viertelstunde im Anschluss an eine dicke TSV-Doppelchance: Zunächst traf Jannke den Pfosten und den Abpraller danach köpfte Fabian Nass ebenfalls an das Innenaluminium. Die Emmelshausener reklamierten vehement und waren sicher, dass der Ball die Torlinie überschritten hätte, aber der Schiedsrichter sah es anders.

Die Gastgeber drängten weiter, aber nach einer Flanke des besten Oberwinterer Max Blohm köpfte sein Mitspieler Liongo Andondo zur den Spielverlauf auf den Kopf stellenden Gästeführung ein (28.). Und es sollte vor der Pause noch schlimmer für den TSV kommen, denn Blohm setzte einen Freistoß aus 25 Metern sehenswert in den Torwinkel zum 0:2 (36.).

i Mit vereinten Kräften, aber regelwidrig stoppten Emmelshausens Luca Boos (links) und Deniz Bürü den Oberwinterer Marlo Bollig. Der entführte schließlich die drei Punkte ganz regelkonform aus dem Vorderhunsrück, der TuS gewann 5:0. Hermann-Josef Stoffel. hjs-Foto

Nach dem Wechsel versuchten die Einheimischen nachmals das Ruder herum zu reißen, aber erneut verpasste Schmitt nach Jannke-Pass knapp (62.) und mit ihrem dritten (!) Torschuss gelang den Gästen das 0:3, als der eingewechselte Yassin Boutziri ins lange Eck traf (72.). Und noch zweimal ließ sich die TSV-Abwehr düpieren: Zunächst kam erneut Andondo frei zum Abschluss (78.), bevor Tom Stein über rechts den 0:5-Endstand markierte (86.).

Feldheiser bilanzierte: „Ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen, und ich war noch in der Halbzeit fest davon überzeugt, dass wir das Spiel drehen würden. Wir hatten zehn Chancen, waren klar besser und haben keine schlechte Leistung gezeigt. Wir müssen das Spiel jetzt schnell abhaken.“ Für Hirt war der Sieg enorm wichtig, der Klassenverbleib ist bei neun Punkten Vorsprung zu 99,9 Prozent sicher: „Wir wollten von Beginn an kompakt stehen, aber das ist uns nicht gelungen, Emmelshausen hatte ein klares Chancenplus.“

TSV Emmelshausen - TuS Oberwinter 0:5 (0:2)

Emmelshausen: Ackermann – An. Adjibabi (74. Braun), Boos, Bürü (83. C. Reuter), Adu, Kasper, Nass (57. Ben Amor), Jannke (78. Mol), Wunderlich (78. F. Reuter), Schmitt, Lips.

Oberwinter: Nett – Stein, Koll, Gies, Spahn, Blohm (90. Arama), Wiest (71. Boutziri), Ibrahim, Andondo (87. Schneider), Bollig (90. M. Begen), K. Begen.

Schiedsrichter: Paul Weißer (Malberg).

Zuschauer: 100.

Tore: 0:1 Andondo (28.), 0:2 Blohm (36.), 0:3 Boutziri (72.), 0:4 Andondo (78.), 0:5 Stein (86.).