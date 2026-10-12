Aufschwung im Alfbachtal: Die SG Ellscheid führt überraschend das Klassement in der Bezirksliga West an. Auch ein 0:4 beim FSV Salmrohr am Samstag änderte daran nichts. Spielertrainer Markus Boos erklärt den Höhenflug bei der SGE.
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Topspiel in der Fußball-Bezirksliga West: Der Tabellenvierte FSV Salmrohr hatte den Spitzenreiter SG Ellscheid im Salmtalstadion zu Gast und entschied die Partie mit einem verdienten 4:0 (3:0)-Sieg klar für sich. Da der Rivale um die Spitze SG MSN-Schleid beim SV Tawern mit 1:3 verlor, liegen Ellscheid und Schleid weiter mit 22 Punkten an der Tabellenspitze, während Salmrohr (20 Punkte) als Vierter den Anschluss an die SG Walsdorf (21 Punkte) ...