Erster in der Bezirksliga West Ellscheider Höhenflug trotz 0:4 beim FSV Salmrohr Alfons Benz 12.10.2026, 10:17 Uhr

i Beim FSV Salmrohr (rote Trikots) bekam die SG Ellscheid um ihren spielenden Co-Trainer Klaus Fahrenkrog (rechts) aus Gevenich beim 0:4 im Salmtalstadion „eins auf die Nase“: Das schmälert aber die bisher tolle Saison der Alfbachtaler nicht, sie sind immer noch Erster in der Bezirksliga West. Alfons Benz

Aufschwung im Alfbachtal: Die SG Ellscheid führt überraschend das Klassement in der Bezirksliga West an. Auch ein 0:4 beim FSV Salmrohr am Samstag änderte daran nichts. Spielertrainer Markus Boos erklärt den Höhenflug bei der SGE.

Topspiel in der Fußball-Bezirksliga West: Der Tabellenvierte FSV Salmrohr hatte den Spitzenreiter SG Ellscheid im Salmtalstadion zu Gast und entschied die Partie mit einem verdienten 4:0 (3:0)-Sieg klar für sich. Da der Rivale um die Spitze SG MSN-Schleid beim SV Tawern mit 1:3 verlor, liegen Ellscheid und Schleid weiter mit 22 Punkten an der Tabellenspitze, während Salmrohr (20 Punkte) als Vierter den Anschluss an die SG Walsdorf (21 Punkte) ...







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