SG unterliegt TuS Ahbach knapp Eiskalter Clausen stellt Spiel gegen Augst auf den Kopf Marco Rosbach 15.03.2026, 12:10 Uhr

i Rico Dillschnitter gelang der Anschlusstreffer im Auswärtsspiel beim TuS Ahbach, das die SG Augst am Ende aber mit 1:2 verlor. René Weiss

Eine enge Kiste war das Auswärtsspiel der SG Augst beim TuS Ahbach. Bitter für die Gäste aus dem Westerwald: Sie kassierten zwei bittere Gegentreffer, als sie selbst am Drücker waren, und warteten in zwei Szenen vergeblich auf einen Elfmeterpfiff.

Nach zwei Spielen mit je zehn Toren, von denen eines gegen Westum mit 8:2 gewonnen wurde und das andere gegen Metternich mit 3:7 verloren ging, fielen beim Gastspiel der SG Augst Eitelborn beim TuS Ahbach in Leudersdorf lediglich drei Tore. Dem Doppelschlag von Nicolas Clausen (19.







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