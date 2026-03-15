Eine enge Kiste war das Auswärtsspiel der SG Augst beim TuS Ahbach. Bitter für die Gäste aus dem Westerwald: Sie kassierten zwei bittere Gegentreffer, als sie selbst am Drücker waren, und warteten in zwei Szenen vergeblich auf einen Elfmeterpfiff.
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Nach zwei Spielen mit je zehn Toren, von denen eines gegen Westum mit 8:2 gewonnen wurde und das andere gegen Metternich mit 3:7 verloren ging, fielen beim Gastspiel der SG Augst Eitelborn beim TuS Ahbach in Leudersdorf lediglich drei Tore. Dem Doppelschlag von Nicolas Clausen (19.