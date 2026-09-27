Sieg gegen den FCEK II Eintracht Mendig zeigt mehr Effektivität als der Gegner Jan Müller 27.09.2026, 10:07 Uhr

i Der SV Eintracht Mendig (weiße Trikots) und der FC Emmelshausen-Karbach II lieferten sich ein intensives Spiel, das die Gastgeber letzten Endes mit 3:1 für sich entscheiden konnten. Jörg Niebergall

Eine bittere Niederlage kassierte der FC Emmelshausen-Karbach II beim SV Eintracht Mendig. Beim 1:3 (1:1) wäre aus Sicht der Gäste aus dem Hunsrück durchaus mehr möglich gewesen.

Was nach einem souveränen Heimerfolg aussieht, hätte in Wirklichkeit auch ganz anders aussehen können. An der heimischen Brauerstraße setzte sich der SV Eintracht Mendig im Bezirksligaduell am Samstagabend mit 3:1 (1:1) gegen die Gäste des FC Emmelshausen-Karbach II durch und profitierte dabei vor allem von einem wesentlich effektiveren Umgang mit den eigenen Torchancen.







Artikel teilen

Artikel teilen