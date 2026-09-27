Sieg gegen den FCEK II
Eintracht Mendig zeigt mehr Effektivität als der Gegner
Der SV Eintracht Mendig (weiße Trikots) und der FC Emmelshausen-Karbach II lieferten sich ein intensives Spiel, das die Gastgebe
Der SV Eintracht Mendig (weiße Trikots) und der FC Emmelshausen-Karbach II lieferten sich ein intensives Spiel, das die Gastgeber letzten Endes mit 3:1 für sich entscheiden konnten.
Jörg Niebergall

Eine bittere Niederlage kassierte der FC Emmelshausen-Karbach II beim SV Eintracht Mendig. Beim 1:3 (1:1) wäre aus Sicht der Gäste aus dem Hunsrück durchaus mehr möglich gewesen.

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Was nach einem souveränen Heimerfolg aussieht, hätte in Wirklichkeit auch ganz anders aussehen können. An der heimischen Brauerstraße setzte sich der SV Eintracht Mendig im Bezirksligaduell am Samstagabend mit 3:1 (1:1) gegen die Gäste des FC Emmelshausen-Karbach II durch und profitierte dabei vor allem von einem wesentlich effektiveren Umgang mit den eigenen Torchancen.
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