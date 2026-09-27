Eine bittere Niederlage kassierte der FC Emmelshausen-Karbach II beim SV Eintracht Mendig. Beim 1:3 (1:1) wäre aus Sicht der Gäste aus dem Hunsrück durchaus mehr möglich gewesen.
Lesezeit 2 Minuten
Was nach einem souveränen Heimerfolg aussieht, hätte in Wirklichkeit auch ganz anders aussehen können. An der heimischen Brauerstraße setzte sich der SV Eintracht Mendig im Bezirksligaduell am Samstagabend mit 3:1 (1:1) gegen die Gäste des FC Emmelshausen-Karbach II durch und profitierte dabei vor allem von einem wesentlich effektiveren Umgang mit den eigenen Torchancen.