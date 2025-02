Mayen testet und gewinnt hoch Eintracht Mendig besiegt Malberg und Andernach Jan Müller 07.02.2025, 14:14 Uhr

i Symbolbild dpa

Am 8. März steigt der TuS Mayen mit einem Heimspiel wieder in die Fußball-Bezirksliga Mitte ein, einen Tag später geht es für Eintracht Mendig ebenfalls zu Hause wieder um Punkte. Ein Lagebericht von beiden Klubs.

Die Fußball-Bezirksligisten SV Eintracht Mendig und TuS Mayen befinden sich mitten in der Vorbereitung auf die Rückrunde der Saison 2024/25, die in rund einem Monat wieder aufgenommen wird. So sieht es beim Spitzenreiter in Mendig und beim Tabellensiebten in Mayen aus.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen