Im ersten Heimspiel der Saison empfängt Aufsteiger SG Westum/Löhndorf die Oberliga-Reserve des neu fusionierten FC Emmelshausen-Karbach (So., 14.30 Uhr). Für Trainer Tomas Lopez und sein Team wartet eine der „größtmöglichen Herausforderungen in der Bezirksliga“.

Trotz einer knapp 60-minütigen Überzahl und einer guten Leistung blieb den Kombinierten aus Westum und Löhndorf ein Punktgewinn zum Auftakt in Mayen (0:1) verwehrt. Übungsleiter Lopez gewann aus dem Start dennoch eine ganze Reihe an Erkenntnissen.

„Die Unterschiede zur A-Klasse wurden direkt deutlich. Die Jungs haben mit und ohne Ball weniger Zeit, um Entscheidungen zu treffen. Wir konnten aber sehr viel Positives mitnehmen. Wir haben uns in eine gute Situation gebracht und hätten einen Punkt verdient gehabt“, sagt Lopez rückblickend.

Vor dem ersten Heimspiel geht der Blick des erfahrenen Trainers selbstverständlich nach vorne. Der kommende Gegner aus dem Hunsrück, der sich schon in der letztjährigen Winterpause namhaft verstärkt hat, gehört spätestens seit der Fusion des FC Karbach mit dem TSV Emmelshausen nicht mehr zu den Abstiegskandidaten, sondern viel eher zum Kreis der Favoriten um den Aufstieg.

Lopez beobachtet Gegner und ist beeindruckt

Dies untermauerten sie in der Vorwoche mit einem Auftakterfolg gegen Oberwinter (2:1), von dem auch Lopez Zeuge wurde. „Spielerisch war das enorm stark. Ich weiß nicht, ob ich in der Bezirksliga schon einmal etwas Besseres gesehen habe“, zeigt sich Lopez beeindruckt. Die Herausforderung könnte nach Meinung des Trainers also kaum größer sein.

Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung soll den Gästen das Leben schwer gemacht werden. „Wir müssen als Mannschaft sehr kompakt agieren. Eine hohe Laufbereitschaft und viel Leidenschaft sind unerlässlich. Auf uns wartet eine absolute Hausnummer“, sieht Lopez, der auf das gleiche Personal wie in der Vorwoche zurückgreifen kann, die Rollen klar verteilt.