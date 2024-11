Boppard gegen Rheinböllen Eine Konstellation im Keller mit ordentlich Brisanz 29.11.2024, 12:56 Uhr

i Rheinböllens Mittelstürmer Luca Olbermann (links) kommt erst auf drei Saisontore, sein erstes erzielte er beim Hinspiel gegen den SSV Boppard (mit Jonas Link) zum 1:0 bei der 1:5-Niederlage. Auch wenn Olbermanns Torquote ausbaufähig ist, hält sein Trainer Rafael Sousa große Stücke auf ihn: "Luca arbeitet unheimlich viel für die Mannschaft, die Tore werden kommen." Vielleicht schon am Sonntag (15 Uhr) im brisanten Kellerduell in Boppard. B&P Schmitt

Jahresabschluss in der Fußball-Bezirksliga Mitte: Im Tabellenkeller sind die Augen vor allem auf das Rhein-Hunsrück-Duell zwischen Boppard (12.) und Rheinböllen (14.) gerichtet.

Die Konstellation hat ordentlich Brisanz zum Jahresende: In der Fußball-Bezirksliga Mitte empfängt am Sonntag (15 Uhr) der SSV Boppard nach sieben Niederlagen in Folge den TuS Rheinböllen, der in den vergangenen neun Begegnungen nur einmal gewonnen hat.

