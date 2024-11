Mendig und Maifeld auswärts Ein wichtiges Heimspiel für den TuS Mayen Lutz Klattenberg, Jan Müller 29.11.2024, 10:34 Uhr

i Nach dem 1:0-Sieg gegen den SV Oberzissen geht es für Brice Braquin-Mitel (hier links im Kampf um den Ball gegen SVO-Kapitän John Schneider) und Eintracht Mendig mit dem Auswärtsspiel in Metternich weiter. Jörg Niebergall

Zum Abschluss des Jahres stehen noch einmal interessante Begegnungen auf dem Programm, bevor es dann in die Winterpause geht und die Saison im kommenden Jahr am zweiten Märzwochenende fortgesetzt wird.

Ein letztes Mal rollt an diesem Wochenende der Ball in der Fußball-Bezirksliga Mitte, danach geht’s in die Winterpause. Für den ungeschlagenen Spitzenreiter SV Eintracht Mendig steht ein schweres Auswärtsspiel beim FC Germania Metternich auf dem Programm.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen