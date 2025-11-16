Mülheim-Kärlich II siegt 4:2 Ein verdienter Sieg der SG-Reserve gegen Oberzissen Jan Müller 16.11.2025, 21:29 Uhr

Die Reserve der SG Mülheim-Kärlich hat die Hinrunde in der Bezirksliga mit einem Sieg beendet. Derweil hadert der SV Oberzissen aufgrund einer Negativserie.

Die Reserve der SG 2000 Mülheim-Kärlich hat sich im Abstiegskampf der Fußball-Bezirksliga Mitte ein wenig Luft verschafft und das letzte Hinrundenspiel gegen den SV Oberzissen mit 4:2 (3:0) gewonnen. Während die Rheinlandligareserve die erste Saisonhälfte auf dem zwölften Rang und mit vier Punkten Vorsprung auf den ersten Nichtabstiegsplatz beendet, sind die Gäste aus dem Brohltal trotz des bärenstarken Saisonstarts nun bis auf Platz neun ...







