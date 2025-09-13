Einigkeit pur nach dem „Weinmarkt-Derby“: Das 1:1 zwischen Viertäler Oberwesel und Mörschbach war das gerechteste Ergebnis für das in der zweiten Hälfte immer zerfahrener werdende Spiel.

Kein Sieger im „Weinmarkt-Derby“: Die SG Viertäler Oberwesel und die SG Mörschbach/Argenthal/Liebshausen trennten sich in der Fußball-Bezirksliga Mitte vor nur 125 Zuschauern in Oberwesel mit 1:1 (1:1). Es war ein Unentschieden der gerechtesten Sorte.

Beide Mannschaften trafen sich nach Abpfiff noch auf dem Weinmarkt in der Oberweseler Altstadt. Auch dort dürfte Einigkeit geherrscht haben, kein Team hatte mehr als einen Punkt – und keine Elf weniger als einen Zähler verdient gehabt nach den 96 Minuten im Rhinelanderstadion. Oberwesels Trainer Rafael Sousa hatte sich überraschend selbst in die Startelf befördert, weil der Urlaubsflieger seines Abwehrchefs Jonas Strunk Verspätung hatte. Strunk kam erst kurz vor dem Anstoß in Oberwesel an. Ein paar Minuten Aufwärmen reichten, nach sieben Minuten kam Strunk schon für Sousa.

Tim Jäckel verfolgt Simon Peifer auf Schritt und Tritt

Der SGVO-Coach hatte sein Vorhaben, einen Sonderbewacher für Mörschbachs Spielertrainer Simon Peifer abzustellen, umgesetzt. Tim Jäckel verfolgte Peifer auf Schritt und Tritt. „Der Plan, Simon aus dem Spiel zu nehmen, ist ganz gut aufgegangen“, fand Sousa. Das Spiel hätte vielleicht Fahrt aufgenommen, wenn Joel Paul nach 77 Sekunden nicht das Außennetz, sondern das Oberweseler Tor getroffen hätte. Auch Peifer (16.) und Römer (33.) gaben Torschüsse ab, aber der junge SGVO-Keeper Leo Ademaj war auf dem Posten. Oberwesel machte vor der Pause mehr fürs Spiel, ohne gefährlich zu werden – bis zur 40. Minute: Eine Freistoßflanke von Jonas Henzel köpfte Serhii Tumko Richtung Tor, Sebastian Mitchard hielt den Fuß rein und die Gastgeber führten 1:0.

Es war ein Weckruf für die Mörschbacher: Peifer wollte nach einem Einsteigen von Jäckel Elfmeter, bekam ihn aber nicht (43.). Zwei Minuten später verpasste Marvin Schulzki einen Römer-Hereingabe um Haaresbreite. Und wieder zwei Minuten später pfiff der gute Schiedsrichter Thomas Höfer dann Elfmeter für Mörschbach: Peifer wurde von Julian Stüber gelegt (45.+2). „Unnötig von Julian, er muss da länger stehen bleiben, dann passiert nix“, ärgerte sich sein Trainer Sousa. Marvin Schulzki verwandelte den Elfmeter sicher zum Ausgleich.

i Mörschbachs Marvin Schulzki verwandelt den Foulelfmeter sicher zum 1:1-Endstand im Derby bei der SG Viertäler Oberwesel. Christian Kiefer

Schiri Höfer hatte danach das Spiel abpfeifen können, denn im zweiten Durchgang passierte vor beiden Toren nichts mehr. „Für die Zuschauer war das nichts Schönes“, sagte Mörschbachs Co-Trainer Marc Thiele. „Ich will nicht sagen, dass es Fußball zum Abgewöhnen war, aber fast“, stimmte Sousa zu. Das Derby war völlig zerfahren, zwar kampfbetont, aber ohne Höhepunkte und mit etlichen Fouls. Am Ende hatte Höfer neun gelbe Karten gezückt.

„Das Ergebnis von 1:1 passt genau zum Spiel“, fand auch Peifer. Seine Mörschbacher hatten zum vierten Mal in Folge nicht verloren, mit acht Punkten aus sechs Partien steht man weiter in der oberen Tabellenhälfte. Die Oberwesel sind dagegen die „Remis-Könige“ der Bezirksliga. Der Aufsteiger ist weiter ohne Sieg, hat aber schon vier Unentschieden angehäuft. Sousa sah es pragmatisch: „Besser einen Punkt haben als einen Punkt brauchen.“

SG Viertäler Oberwesel - SG Mörschbach/Argenthal/Liebshausen 1:1 (1:1)

Oberwesel: Ademaj – Tumko, Sousa (7. Strunk), J. Stüber, Bast – Musa (74. Kriewel), T. Jäckel, Mitchard – Hammen (81. Elmas), Hochstein, J. Henzel (67. L. Stüber).

Mörschbach: Roth – Elz, L. Schulzki, Thiele – Lorenz (23. Backes), Peifer, M. Schulzki, J. Vogt (75. Badamsin) – Paul (88. Melsheimer), Menk (74. Schneider), Römer.

Schiedsrichter: Thomas Höfer (Urmitz).

Zuschauer: 125.

Tore: 1:0 Mitchard (40.), 1:1 M. Schulzki (45.+2, Foulelfmeter).