Das musste Lars Lauber erst mal sacken lassen. Sein SV Binningen verspielte im Kellerduell gegen den HSV Neuwied eine 2:0-Führung und verlor am Ende mit 2:3. Zudem gab es eine Rote Karte und eine schwere Verletzung für Binningen.
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Es war einiges los beim 2:3 (2:2) des SV Binningen zu Hause gegen den HSV Neuwied in der Fußball-Bezirksliga Mitte. Eine frühe Zwei-Tore-Führung, ein strittiger Elfmeter, eine Rote Karte sowie ein komplettes Comeback der Gäste bekamen die 120 Zuschauer auf dem Sportplatz in Binningen zu sehen.