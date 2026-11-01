2:3 nach 2:0 gegen HSV Neuwied Ein Spieltag zum Vergessen für den SV Binningen Sascha Wetzlar 01.11.2026, 19:29 Uhr

i Hier war bei Binningens Kapitän Elias Ternes (links, in Blau) noch alles in Ordnung, kurz vor Abpfiff kugelte sich Ternes aber bei der 2:3-Heimniederlage gegen den HSV Neuwied die Schulter aus. Das schmerzte genauso wie die bittere Niederlage im Kellerduell. Sascha Berkele

Das musste Lars Lauber erst mal sacken lassen. Sein SV Binningen verspielte im Kellerduell gegen den HSV Neuwied eine 2:0-Führung und verlor am Ende mit 2:3. Zudem gab es eine Rote Karte und eine schwere Verletzung für Binningen.

Es war einiges los beim 2:3 (2:2) des SV Binningen zu Hause gegen den HSV Neuwied in der Fußball-Bezirksliga Mitte. Eine frühe Zwei-Tore-Führung, ein strittiger Elfmeter, eine Rote Karte sowie ein komplettes Comeback der Gäste bekamen die 120 Zuschauer auf dem Sportplatz in Binningen zu sehen.







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