Neuwied empfängt Oberzissen Ein Spannungsabfall ist für den HSV keine Option René Weiss 06.04.2026, 14:57 Uhr

i Der HSV Neuwied (rechts Matthias Fink, hier in der Partie beim FC Emmelshausen-Karbach II) ist am Dienstagabend in einem Heimspiel gegen den SV Oberzissen gefordert. Christian Kiefer

Der HSV Neuwied kann einen weiteren Schritt in Richtung Klassenverbleib machen. Am Dienstagabend genießen die Deichstädter Heimrecht gegen den SV Oberzissen.

„Wenn uns in der Winterpause jemand gesagt hätte, dass wir die Chance haben, den Klassenverbleib ein paar Wochen vor Saisonende aus eigener Kräfte zu schaffen, dann hätten wir das direkt unterschrieben“, sagt Stefan Fink. Jetzt, am Osterwochenende, ist der HSV Neuwied mit seinem Trainer diesem Ziel einen großen Schritt näher gekommen.







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